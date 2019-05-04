《復仇者聯盟4》為防劇透大話連篇！　寒冬戰士：以為拍緊婚禮戲

為宣傳Marvel超級大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）近日上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，分享拍攝Marvel宇宙電影（MCU）的心得，談到即將與安東尼麥奇（Anthony Mackie）主演的Disney+影集《The Falcon and The Winter Soldier》，還爆料自己某次在飛機上收到粉絲紙條的趣事。

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》宣傳電影。（截圖）

施巴斯坦史丹表示：「加入Marvel電影宇宙已經10年了，對我來說會有些感傷。從去年的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）開始，我覺得自己加入的是一個不太清楚在做甚麼的搏擊會。某次我在飛機上，空姐給我一張紙後就走了，上面寫着「瓦干達萬歲」（Wakanda Forever）。後來我往走廊一看，有個女生就作出「瓦干達萬歲」的手勢……不過能身為其中的一員很棒，電影真的太瘋狂了。」

節目亦播出了寒冬戰士、鷹眼、緋紅女巫較早前與主持人一起玩遊戲的爆笑片段。（截圖）

與眾多MCU演員一樣，拍攝時常常不太清楚自己在演甚麼，施巴斯坦史丹也不例外。當主持人問：「你已經成為歷史，當你在拍攝的時候，你知道自己的台詞，或是其實是在遠方做甚麼嗎？」

施巴斯坦史丹說：「這次我們不知道，所有我拍的東西到了電影出來才知道原來是這樣，但我還是隱藏自己一臉混淆的感受……拍攝時有人跟我說會有一場婚禮，我就在想誰要結婚？但是每個人都穿得很正式，我放眼看一圈，發現有兩個人不在，就猜想新郎與新娘可能是他們兩人。」（其實他講的是喪禮，後來主持人還安撫他你沒劇透，不會給自己惹麻煩的。）

寒冬戰士拍攝《復仇者聯盟4：終局之戰》某場戲時誤以為是拍婚禮戲。（截圖）

最後主持人問及他將和安東尼麥奇（Anthony Mackie）主演的Disney+的Marvel劇集《The Falcon and The Winter Soldier》，施巴斯坦史丹表示此項目是經歷四個宣傳活動之後突然作出的決定，他們認為飛隼與寒冬戰士這兩個瘋狂的人物應該要有自己的獨立作品。

後來聊到安東尼麥奇是個非常幽默的人，施巴斯坦史丹形容跟他在一起就像是在火焰中騎着發瘋的馬匹。節目中也分享幾年前兩人一起赴歐宣傳《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）的受訪片段，由於密集接受訪問，屢次被問到類似的問題，關於劇情的問題又不能據實以答，於是他們只好苦中作樂，每次受訪時就開始玩起來，安東尼麥奇甚至還會隨口講出一些人名，非常搞笑。

施巴斯坦史丹上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》片段▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】