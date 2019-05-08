【復仇者聯盟4】超級英雄爸爸有愛圖輯　雷神湊女變練功嚇親細路

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《復仇者聯盟4：無限之戰》（Avengers: Endgame）中令觀眾大受感動的，要數鐵甲奇俠Tony Stark與女兒Morgan的父女感情線，二人互動溫馨滿分，一句「I Love You 3000」更成為經典對白，最後鐵甲奇俠光榮犧牲，留下女兒與太太「小辣椒」Pepper Potts相依為命，可謂一眾Marvel電影迷的一大遺憾。

《復仇者聯盟4》中，鐵甲奇俠與女兒的畫面溫馨滿瀉。（Getty Images）

現實中，飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）同樣是位廿四孝爸爸，而其他超級英雄爸爸，對於湊仔湊女都自有一套，假若Iron Man的父女畫面未能滿足你，不妨睇埋以下幾位慈父的精彩照片。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Chris Evans）

羅拔唐尼與前妻及現任太太育有3名子女，大仔今年16歲，較年幼的分別為7歲及5歲，見他抱著兒子的溫馨場面，不禁回想起《復仇者4》的畫面。

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）

基斯咸士禾夫戲裡戲外都如此性格奔放，帶仔女到海灘玩，當個女係雷神鎚咁舞，真係嚇到心都離一離！

+ 9 + 8 + 7

「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）

戲裡兇猛可怖，戲外就鐵漢柔情，麥克雷法路對3個仔女都咁溫柔，一家五口樂也融融。

「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）

有謂「女兒是爸爸的前世情人」，睇睇謝洛美維納幾錫個女就知，齋睇相都覺得冧，而他亦曾說過，「父親」是他演過最棒的角色。

+ 5 + 4 + 3

「星爵」基斯派特（Chris Pratt）

電影中喜感十足的基斯派特，戲外都咁搞笑，有次帶兒子Jack出席萬聖節派對，Jack選擇扮美國隊長，令基斯大感無奈。