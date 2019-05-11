【神探Pikachu】10隻經典精靈逐個捉　你有無睇漏眼？

要數最近最可愛和最出位的角色，一定非「比卡超」（Pikachu）莫屬，這隻毛茸茸的精靈擔正大旗主演近日上映的真人版電影《POKÉMON 神探Pikachu》。 戲中當然不少得一隻隻經典的POKÉMON現身，以下提到的十大經典精靈，相信會勾起大家不少童年的回憶。

真人版電影《POKÉMON 神探Pikachu》中最可愛的一定要是這隻毛茸茸的 Pikachu。（劇照）

POKÉMON迷期待已久的《POKÉMON神探 Pikachu》，改編自2016年推出的電子遊戲《Great Detective Pikachu》，講述神探Harry Goodman在一次意外中失蹤，他的兒子Tim（積提斯史密夫Justice Smith飾）在追查真相時，遇上也是首次追訪大新聞的記者Lucy（嘉芙蓮紐頓Kathryn Newton飾），當然還有頭戴偵探帽、有咖啡癮的「Pikachu」幫忙。

只有Tim聽得到Pikachu說的話。於是，Tim和Pikachu成為拍檔，一起追查Harry的下落。

《寵物小精靈》（Pokémon）由1996年推出Game Boy遊戲之後，到之後的電視卡通﹑漫畫﹑劇場版電影等，令那過百隻的Pokémon陪着幾代人成長，絕對很多人的是集體回憶。電影最令大家期待和激動的，一定是看到一隻隻小精靈在大銀幕上，變身CG版本，栩栩如生地跟真人對戲，就好像將《寵物小精靈》整個世界變成了現實一樣。

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「Pikachu」

戲中的Pikachu原本是神探Harry的助手，Pikachu與別不同，是一隻懂得說人話的小精靈，電影英語版找來賴恩尼諾斯（Ryan Reynolds）聲演Pikachu，粵語版則由鄭中基（Ronald）獻聲。Pikachu不再只是「PikaPika」地說話，一時話要騎膊馬，又話要飲咖啡，表情多多，全身毛茸茸，還有一隻小手，非常可愛。

「傻鴨」和「比卡超」在車上的一段戲，也非常搞笑。（劇照）

「御三家」：小火龍﹑車厘龜和奇異種子​

除了主角Pikachu，當然也不少得初代「御三家」的精靈，小火龍﹑車厘龜和奇異種子，這三隻不同屬性的小精靈都有出現。最深刻的很可能就是「車厘龜」在戲中幫手噴水救火或者噴水洗地板。

「傻鴨」都好幫到手！

戲中不斷都有小精靈出沒，不同屬性﹑不同世代的精靈都有現身，都幾考大家眼力。女記者的Pokémon是「傻鴨」（可達鴨/ Psyduck），亦都很搶鏡，Psyduck長期受到頭痛的困擾，與Pikachu一起坐在車上跟男女主角出發去調查時的互動都非常搞笑。

女主角與她的精靈「傻鴨」，合作無間。（劇照）

「噴火龍」﹑「鯉魚王」和「鯉魚龍」​

​地下戰鬥場有很多小精靈現身

「噴火龍」（Charizard）在預告中已有出現，在戲中與精靈在地下戰場對打。當中，在地下戰場的那一段，大家真的要落足眼力。事關地下戰場裡有不少Pokémon現身，「鯉魚王」和「鯉魚龍」先後出現，當中更有「水箭龜」（ Blastoise）和「耿鬼」（Gengar）對戰，幽靈系對水系精靈決戰。

「噴火龍」（Charizard）與「比卡超」的戰鬥，很激烈。（劇照）

「吸盤小丑」

「吸盤小丑」（魔牆人偶/Mr. Mime）跟Pikachu和男主角Tim亦有在戲中大放笑彈，超級鬼馬的表情，相信是戲中最搶鏡的精靈之一。

當然也不少得早前預告一出，已惹起很大迴響的「大舌頭」，當時更有網民指這個造型怕會嚇親小朋友。

Pokémon陪着幾代人成長，絕對是很多人的是集體回憶。（劇照）

「超夢夢」

超強勁的「超夢夢」（超夢/Mewtwo）在預告中已經火燒比卡超大汽球，可見「超夢夢」和「比卡超」會有一番大戰吧！

提到經典精靈，又怎能沒有「火伊貝」呢？「火伊貝」亦會在片中登埸，其次，其實還有，「波波球」（Jigglypuff）﹑「比比鳥」（Pidgeotto）﹑「卡比獸」（Snorlax）等等，大家看戲時一定要落足眼力！

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