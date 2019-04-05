【神探Pikachu】粗口聲演比卡超？　鄭中基：有人笑到溶妝

《寵物小精靈》真人版電影《POKÉMON神探Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu）相信是其中一部本年度最受關注的電影，英語版找來「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）為這隻毛茸茸精靈比卡超配音。 而香港粵語版也不甘示弱，電影公司近日宣布將會由「暴龍哥」鄭中基（Ronald）聲演這位靈魂人物，一班影迷都表示更加期待這部戲。

真人版電影《POKÉMON神探Pikachu》講述神探Harry Goodman神秘失蹤，他的兒子Tim決心查出真相，並得到爸爸的精靈助手Pikachu幫手。（劇照）

深受全球不同年齡粉絲喜愛的POKÉMON，其首部真人版電影《POKÉMON 神探Pikachu》(POKÉMON Detective Pikachu)將於5月正式上映。大家將會見到Pikachu變身神探，在大銀幕上與其他深受愛戴的小精靈，各自大騷技能和個性查案。

鄭中基在為社交平台公布消息，更指有人一聽到他配音，已經笑到溶妝。（網上截圖）

「暴龍哥」變Pikachu 網民：咁咪好多粗口？

一班POKÉMON精靈首次在真人版電影出現已夠吸引，仲有把口出名抵死的「死侍」賴恩雷諾士為Pikachu配音，而近日電影公司更宣布，跟賴恩一樣幽默風趣，又是好爸爸的鄭中基（Ronald）負責粵語版配音。Ronald在社交平台指：「我份人不嬲謙虛又唔囂張。不過呢，就聽講係錄音室時錄第一句，就已經有工作人員笑到眼線都溶咗，所以提提大家落咗妝先嚟睇。」

雖然這段說話是出自Ronald口中，但完全不覺得他是「賣花讚花香」，事關「暴龍哥」的幽默感已是信心保證。不少網民一知道這個消息，都話更加期待這部戲，又話聲演英語和廣東話版的演員都各有魅力又「抵死」，所以決定會兩個版本都入場。

廣東話版由鄭中基和方力申為兩位演主角配音，二人良久沒有合作，相信會擦出不少火花。（劇照）

而戲中另一個重要角色，即要透過Pikachu幫助查出爸爸失蹤真相的少年Tim，就由方力申（Alex）聲演粵語版。Ronald及Alex本身十分老友，曾在不同電影、電視及配音作品合作，默契十足，相信一定會擦出不少火花。

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鄭中基：「本身都好欣賞Ryan Reynolds」

Ronald和Alex都話一直很留意《POKÉMON 神探Pikachu》這部電影，推出英文預告時，Ronald已有留意：「我自己一直好欣賞Ryan Reynolds，當時睇預告知道佢為Pikachu配音已經覺得好過癮，點知無耐就接到電影公司邀請話想我為香港粵語版配音，巧合得嚟又好似幾好玩，加上我都好耐冇配過卡通，決定挑戰吓。」 而Alex一收到邀請時，得知Ronald亦有份參與就二話不說答應：「我同Ronald好熟，但有一段時間冇合作過，所以一聽到話佢都會一齊配就好興奮。」

配合神探Pikachu抵死的性格，英文版電影由「死侍」男星Ryan Reynolds為Pikachu配音，廣東話版就由「暴龍哥」鄭中基聲演，令影迷非常期待。（劇照）

電影《POKÉMON 神探Pikachu》講述神探Harry Goodman神秘失蹤，其兒子Tim決心查出真相。得到爸爸的精靈助手，一隻幽默活潑、可愛又迷糊的神探Pikachu協助調查。只有Tim才能聽到Pikachu說話，於是他們聯手一起去破解這個複雜的謎團。他們於人類和POKÉMON和諧共存的瑞美市追查線索，遇到各種各樣的POKÉMON，揭發了一個足以破壞人類和POKÉMON和諧共存，威脅整個POKÉMON宇宙的驚天陰謀。