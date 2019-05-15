【康城影展】網紅奇裝異服行紅地氈　想變國際紅人最平都要...

電影界盛事《第72屆康城影展》今日開幕，來自世界各地的女星均悉心打扮爭奇鬥豔備受觸目，就好似鞏俐﹑劉濤﹑Selena Marie Gomez等令閃光燈閃個不停。除了他們這一些國際知名影星之外，在康城紅地氈上仍然少不了造型怪異想「一夜成名」的網紅，她們能夠走上這條屬於電影人的殿堂，絕大部份不是獲得官方邀請，而是明碼實價用金錢買回來的。微博上就爆出今年紅地氈的價格，最便宜11250歐元（約10萬港元），最貴18000歐元（約16萬港元）就有得行這一條長達60米的國際紅地氈。

這位網紅中門大開擺出功夫Pose。（視覺中國）

在今年的《康城影展》紅地氈上，一眾網紅依舊穿著大膽，以奇裝異服示人，務求吸引國際媒體眼球，打著製造話題的流量想一舉紅遍天下。她們絕大部份根本就不在乎攝影師有沒有在捕足她們，依舊自信十足擺出誘人Pose。眼看她們身上的服裝均好似東門貨色，當中有一位貌似阿嬸網紅身上穿著薄紗灰裙﹑全金色的平口貼身裙﹑黑邊配印花中門大開的禮服等，不過講到最特出的就非一位短髮網紅莫屬，她身穿中式唐裝黑衣改裝成非常有特色的長外衣，搭配下半身充滿色彩的開衩短裙，手持寫有「中國制造」的扇子，擺出非常冷酷的Pose，自信地向國外宣傳中國文化非常搶眼。除了她吸引眼球之外，另一被網民形容非常丟臉的網紅非在《廷禧攻略》中飾演高貴妃身邊的婢女芝蘭（施予斐飾）莫屬，她在紅地氈似乎逗留太久，被形容行到賴著不走，最後要工作人員驅趕，這一幕遭到網友瘋傳被網民取笑非常丟瞼。

網紅身上的服裝好似東門貨色。（視覺中國）

這位網紅大膽的穿著非常特出。（娛樂圈八姐微博圖片）

據知，一班網紅能夠出席行紅地氈，她們當中可能用金錢買回來的。據網友爆出，在開幕式的紅地氈上有分三種不同等級的席位，而且每一位席位的價錢均不同，一等席位18000歐元（約16萬港元）﹑二等席位12750歐元（約11萬港元）﹑三等席位11250歐元（約10萬港元），無疑康城影展已經變了質。

除此之外，電影節期間的紅地氈同閉幕式的紅地氈價錢亦同分為一﹑二﹑三等席位，不過價錢就比開幕式便宜得多。就好似電影節期間的紅地氈一等席位只需9100歐元（約8萬港元），三等席位亦只是7200歐元（約6萬港元），而閉幕式的紅地氈最貴亦只是11800歐元（約108000港元），最便宜則是9200歐元（約84000港元）。對網紅來講相信「一夜成名」重要過金錢，她們能夠付錢出席則已代表她們有財，金錢絕不是問題。

微博網友晒出今年紅地氈價錢。（複雜詩意微博圖片）