【康城影展】周杰倫直升機護送昆凌　人群中老遠偷望老婆行紅地氈

娛圈中有不少「愛妻狂魔」，但如果要數最浮誇的代表，周杰倫一定榜上有名。 日前，老婆昆凌因為新戲《天火》（Skyfire）而現身第72屆康城影展紅地氈，周杰倫不只出動專機，更親自陪同老婆搭直升機到現場，但當太太走到紅地氈時，周董竟然躲在人群中離遠觀看，寵妻程度爆晒燈！

周杰倫親自陪老婆搭直升機到現場。（IG 相片）

私人飛機+直升機到現場

周杰倫太太昆凌去完巴黎時裝周後，就隨著新戲《天火》（Skyfire）參加康城影展，這次可算是她首次參與國際影壇盛事。做老公的當然也要好好重視，而「愛妻狂魔」周杰倫就特別浮誇，不只出動私人飛機，更親自陪老婆搭直升機到現場，貼心到不行。

點撃睇周杰倫陪老婆坐飛機+直升機的過程：

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昆凌穿著一身黑色低胸禮服現身康城影展紅地氈。(IG相片)

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極低調離遠偷看老婆

周董也有在Instagram分享整個過程，不單止包下專機，在私人飛機上更不斷拍照，似乎相當興奮。之後他甚至陪老婆搭乘直升機到現場，但當昆凌走上紅地氈時，周董卻非常識做不想搶老婆鏡，竟然被拍到他站在老遠處，戴上帽子和墨鏡，勁低調躲在人群中默默看著太太，遠距離地支持著昆凌。

有人拍到周杰倫躲在紅地氈外的人群，戴著墨鏡默默支持老婆。（微博圖片）

昆凌：「謝謝場外的墨鏡男」

周杰倫這個舉動閃到爆，完全感受到他對太太的寵愛程度有多高。網友都大嘆「百分之百是寵妻狂魔」﹑「竟然變裝得這樣低調」，大家都笑指在家庭方面，都要封周董為偶像。而昆凌之後亦有在IG上貼出靚相，更寫道要「謝謝場外的墨鏡男」，兩公婆甜到羨煞旁人。