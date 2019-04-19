【黑寡婦】昆凌將加獨立電影演女配？　周杰倫親自公布好消息

25歲的昆凌近年積極往大銀幕方面發展，早前於《高凶浩劫》（《Skyscraper》），與荷里活巨星「The Rock」的狄維莊遜（Dwayne Johnson）合作。近日更有傳昆凌將會加盟Marvel出演「黑寡婦」的獨立電影，連她的老公周杰倫都在社交平台宣布好消息，相信未來大家將會在影壇看到更多昆凌的作品。

「黑寡婦」的獨立電影終於在今年夏天開拍，是一眾影迷期待已久的作品。

Marvel在過往11年內推出了22部超級英雄電影，創作了這個陪着大家成長的英雄電影宇宙。《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）即將上映，隨後大家最期待的英雄電影之一，必定是大家等到頸都長的「黑寡婦」個人獨立電影。34 歲美國女演員施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）由2010年的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）已開始飾演「黑寡婦」，說了那麼久，這部戲終於要在今年開拍。

周杰倫在社交平台宣布好消息，昆凌有機會出演「黑寡婦」的獨立電影。（網上圖片）

周杰倫公布好消息

而近日昆凌的老公周杰倫也忍不住在Instagram宣布好消息，他將外媒的一篇報導截圖並分享，更Tag了老婆IG，似乎相當喜悅，也為老婆感到很驕傲，絕對是一位「曬妻狂魔」。該篇報導，其實是提到「黑寡婦」獨立電影的劇組正在尋找15到25歲間的非白人女演員，在戲中飾演一個配角。Marvel有一份試鏡的女演員名單，包括：《河谷鎮》（Riverdale）的Camila Mendes、演出《變形金剛5》的伊莎貝拉莫娜（Isabela Moner），《第五次元》（A Wrinkle In Time）的Storm Reid 以及昆凌（Hannah Quinlivan）。

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據知暫時未有這個角色的詳情，但原本這個女配角角色沒有出現在Jac Schaeffer寫的劇本中，是由Ned Benson後期改寫劇本時才加入的。其實現年25歲的昆凌，積極進軍影壇，特別令人深刻的就是，2018年上映的《高凶浩劫》。她與「The Rock」合作拍攝，在戲中飾演女殺手，亦有不少動作戲分，昆凌更預先練氣兼習武，務求迎合角色，入型入格地使出不同的招數。當時周杰倫亦有在網上貼出與太太和「The Rock」的合照，感謝「The Rock」Dwayne Johnson 對老婆的照顧。

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其實「天王嫂」昆凌都幾活躍於荷里活的圈子，不時都會在網上貼出她很多大星的合照。而「天王」周杰倫以前也曾在《青蜂俠》（The Green Hornet）出演助手「Kato」、也有《非常盜2》（Now You See Me 2）客申演出。如今傳出昆凌會參與「黑寡婦」的獨立電影，相信大家都很期待吧！

昆凌除了曾與嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz）等演員合照，她也曾與NBA球星Curry 影相。（網上圖片）

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