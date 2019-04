【黑寡婦】昆凌將加獨立電影演女配？　周杰倫親自公布好消息

25歲的昆凌近年積極往大銀幕方面發展,早前於《高凶浩劫》(《Skyscraper》),與荷里活巨星「The Rock」的狄維莊遜(Dwayne Johnson)合作。近日更有傳昆凌將會加盟Marvel出演「黑寡婦」的獨立電影,連她的老公周杰倫都在社交平台宣布好消息,相信未來大家將會在影壇看到更多昆凌的作品。

「黑寡婦」的獨立電影終於在今年夏天開拍,是一眾影迷期待已久的作品。

Marvel在過往11年內推出了22部超級英雄電影,創作了這個陪着大家成長的英雄電影宇宙。《復仇者聯盟4 : 終局之戰》(Avengers 4:Endgame)即將上映,隨後大家最期待的英雄電影之一,必定是大家等到頸都長的「黑寡婦」個人獨立電影。34 歲美國女演員施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)由2010年的《鐵甲奇俠2》(Iron Man 2)已開始飾演「黑寡婦」,說了那麼久,這部戲終於要在今年開拍。

周杰倫在社交平台宣布好消息,昆凌有機會出演「黑寡婦」的獨立電影。(網上圖片)

周杰倫公布好消息

而近日昆凌的老公周杰倫也忍不住在Instagram宣布好消息,他將外媒的一篇報導截圖並分享,更Tag了老婆IG,似乎相當喜悅,也為老婆感到很驕傲,絕對是一位「曬妻狂魔」。該篇報導,其實是提到「黑寡婦」獨立電影的劇組正在尋找15到25歲間的非白人女演員,在戲中飾演一個配角。Marvel有一份試鏡的女演員名單,包括:《河谷鎮》(Riverdale)的Camila Mendes、演出《變形金剛5》的伊莎貝拉莫娜(Isabela Moner),《第五次元》(A Wrinkle In Time)的Storm Reid 以及昆凌(Hannah Quinlivan)。

據知暫時未有這個角色的詳情,但原本這個女配角角色沒有出現在Jac Schaeffer寫的劇本中,是由Ned Benson後期改寫劇本時才加入的。其實現年25歲的昆凌,積極進軍影壇,特別令人深刻的就是,2018年上映的《高凶浩劫》。她與「The Rock」合作拍攝,在戲中飾演女殺手,亦有不少動作戲分,昆凌更預先練氣兼習武,務求迎合角色,入型入格地使出不同的招數。當時周杰倫亦有在網上貼出與太太和「The Rock」的合照,感謝「The Rock」Dwayne Johnson 對老婆的照顧。

其實「天王嫂」昆凌都幾活躍於荷里活的圈子,不時都會在網上貼出她很多大星的合照。而「天王」周杰倫以前也曾在《青蜂俠》(The Green Hornet)出演助手「Kato」、也有《非常盜2》(Now You See Me 2)客申演出。如今傳出昆凌會參與「黑寡婦」的獨立電影,相信大家都很期待吧!

昆凌除了曾與嘉兒莫蕊茲(Chloe Grace Moretz)等演員合照,她也曾與NBA球星Curry 影相。(網上圖片)

