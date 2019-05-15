【康城影展】成最年輕評審惹爭議　Elle Fanning：代表年輕人參與

第72屆康城影展在當地時間5月14日揭幕，9人評審團齊齊亮相紅地毯，當中在《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）中飾演愛洛公主（Princess Aurora）的Elle Fanning成為焦點。她除了成為康城影展最年輕的評審外，她一身高貴的打扮在紅地毯亮相，搶去不少風頭。 另外，今屆康城影展開幕電影《The Dead Don't Die》，主演之一、在Marvel電影宇宙中飾演「古一」大師的泰達史雲頓（Tilda Swinton）及戲中演員Selena Gomez同樣艷壓紅地毯。

今屆評審主席伊拿力圖（左）與評審Elle Fanning。（Getty Images）

一年一度的康城影展開幕，評委之一，現年21歲的艾麗芬寧成為焦點。她與其他8名評審，當中包括今屆主席、奧斯卡最佳導演得主Alejandro González Iñárritu，齊齊亮相康城影展紅地氈。她穿上了一件Guccii的桃色女裝禮服、並配上斗篷及配戴Chopard的珠寶裝飾。至於她所穿的高跟鞋同樣來自Gucci，價值約1,100美元。

Elle Fanning所穿的高跟鞋價值約1,100美元。（Shutterstock）

除了成為紅地毯焦點之一外，當大會在公布今屆評審團時，艾麗芬寧都成為批評對象。當時有評論者曾批評艾麗芬寧「太年輕」，而她出席開幕禮時都大方回應相關言論，並表示當當獲大會致電邀請成為評審時，都感到非常驚訝。她續回應曾有人因她年紀輕而質疑其有效性。「我小時候就開始演出，而且經常看很多電影。」她指著今屆評審主席伊拿力圖（Alejandro González），表示很感激他在巴別塔（Babel）中邀請她演出。最後，她表示能成為評審感到非常榮幸，並很自豪可以代表年輕人參與影展。」

Elle Fanning成康城影展最年輕評審惹爭議，她在記者會上大方回應。（Getty Images）

其實艾麗芬寧的確有很豐富的演出經驗，她在3歲時跟隨其姊狄高達芬寧（Dakota Fanning）的腳步，齊齊參演《不一樣的爸爸》（I Am Sam），又曾在2006與墨西哥名導伊拿力圖（Alejandro González）合作，參演《巴別塔》；2年後與姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及畢彼特（Brad Pitt）合作《奇幻逆緣》。2011年還成為科幻驚慄電影《S8驚世檔案》（Super 8）主角之一，當時電影在全球收逾2.6億美元票房收入。2014年，她與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）合作《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）。兩人今年再度合作，為影迷帶來《黑魔后2》。

Elle Fanning與安祖蓮娜祖莉再合作拍攝《黑魔后2》。（《黑魔后2》劇照）

雖然有年輕聲音加入康城影展，然而對比去年有12部由女性導演執導的作品入圍康城影展，今年只有8部女性執導作品參與，希望艾麗芬寧這些年輕聲音會為康城影展帶來新改變。

康城影展9人評審團。（Getty Images）

除了評審亮相紅地毯外，影展開幕電影《The Dead Don't Die》的導演Jim Jarmusch及部份演員均有到場支持，當中包括Bill Murray、Adam Driver及「古一」泰達史雲頓、Chloë Sevigny及Selena Gomez等。