【Pet Pet當家2】張智霖再聲演「阿麥」　現實中狗仔係兒子玩伴！

作為貓奴﹑狗奴的你，有沒有想過當你出門後，寵物們獨自在家時，會有甚麼活動？揭示平日扮乖賣萌的寵物在主人離家後，其實是專注搞搞震的《PET PET當家》再度重現大銀幕，相隔三年再次請來第一集聲演阿麥的張智霖（Chilam）參與，相信這次又會笑到肚痛吧！

相隔三年再次請來第一集聲演阿麥的張智霖（Chilam）參與配音。

《PET PET當家2》（The Secret Life of Pets 2）集合《迷你兵團》及《壞蛋獎門人》系列最強創意班底，再次笑住深入寵物的內心世界，探討牠們與主人一家深厚的關係。電影公司這次更邀了第一集聲演阿麥的張智霖（Chilam），再度為汪星人阿麥一角配音。再次聽到張智霖聲演的阿麥，有點老友重逢的感覺。被問到這次重遇這個角色，Chilam覺得跟上次不同：「今次阿麥的主人凱迪結了婚，還有一個小朋友里安，經過這幾年，阿麥已經由狗『仔』變成狗『男人』，成熟了不少。」

原來Chilam從小時候開始已養過很多寵物。

Chilam隻狗狗初時好怕囝囝「魔童」

這次電影探討了主人、特別是小孩與寵物的關係，Chilam表示小時候開始已養很多寵物，現在家中也養了兩隻狗。當初決定養狗，是希望讓小朋友同寵物建立感情，並且讓他了解到我們要與其他物種共享地球，同時培養愛。 Chilam笑言，其中一隻狗仔阿金初來家中時，也如戲中阿麥般，有點怕囝囝，他指因小孩一般都很活潑，狗狗一開始都有點怕怕，「但日子久了，兒子又漸漸長大，他倆的關係就越來越親密。而由於囝囝是獨生子，阿金也成為了他重要的玩伴。」這一點相信令許多有寵物的父母很有共鳴，看著小孩與寵物互相陪伴，一起成長，成為彼此重要的朋友。

汪星人阿麥已經變得更成熟，由狗『仔』變成狗『男人』。（《PET PET當家2》劇照）

要學會對小孩放手

Chilam又提到，電影中阿麥與小主人里安的關係也像父母與小孩，「阿麥無時無刻將里安放在第一位，處處保護他，但小朋友始終會長大，要自己出去見識世界。」他認為這個道理可以放落每一個父母及子女身上，「阿麥的故事就像是告訴各位父母，如何由超級緊張自己的孩子，到擁抱他們，放手讓他們自由成長。」除了配音時覺得阿麥與自己作為父母的感受相似外，Chilam笑言三年後再見阿麥更覺得牠與自己相似，「我們都將小朋友放在非常重要的位置，但同時要學習對小孩放手。」

還有一班貓星人，似乎相當有氣勢。（《PET PET當家2》劇照）

《PET PET當家2》講述爹利犬阿麥正經歷「狗」生巨變，主人凱迪結了婚，有了兒子里安，而阿麥一日到黑都為了保護小主人而緊張到癲。原本阿麥和老友大嚿十分期待成家人去農莊旅行鬆一鬆，點知遇上串爆牛牛、火爆狐狸，同埋恐佈火雞，反而加劇了阿麥的焦慮。最後，牠從農莊狗老大雄雞身上學懂放手，俾空間里安成長，變得不再神經質，更找出自己強大的一面。

另一邊廂，心儀阿麥、心口有個勇字的松鼠狗寶珠趁主人不在家，決定勇闖一個「全部都係貓」的屋企，想救出阿麥心愛的玩具嗡嗡B，更得到貓朋友欣宜助牠一臂之力。而Cute到爆的兔兔毛毛自命不凡，自從主人莫莉為牠穿上超級英雄裝束後，就自以為是個超級英雄。直到新朋友西施狗阿花請牠深入險地進行絕密救援，毛毛這次必須鼓起勇氣，才能真真正正成為超級英雄！