第72屆康城電影節於上週開幕之後，連續一個星期迎來不少國際巨星亮相紅地氈，在香港時間21日深夜，備受矚目的電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）舉行首映禮，在鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的帶領下，主演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、狄高達芬寧（Dakota Fanning）等悉數到場，陣容豪華！

兩大荷里活男神狄卡比奧與畢彼特的史詩級合體，毫無疑問令人振奮，一踏上紅地氈便成為大眾的的焦點，現場閃光燈不斷，歡呼聲此起彼伏，大家都爭先恐後記錄下這經典的時刻。狄卡比奧與畢彼特齊齊穿上經典黑色西裝，佩戴煲呔，以淺啡色all back造型示人，簡潔的裝扮已足以「顛倒眾生」，雖然他們的臉上已留有歲月的痕跡，但風采依舊不減當年，舉手投足間都散發著成熟男人的魅力。

導演昆頓塔倫天奴（左二）與小21歲愛妻Daniela Pick（左三）攜一眾主演出席電影《從前，有個荷里活》的首映紅地氈。（GettyImages）

而44歲的狄卡比奧似乎又有些發福，他比畢彼特小11歲，但有網友指兩人站在一齊看上去竟然差不多年紀，認為狄卡比奧略顯老，還有外媒揶揄狄卡比奧演技帥氣之餘也應該減減肥。

兩大荷里活男神狄卡比奧與畢彼特世紀合體。（GettyImages）

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不過，主演之一的瑪歌羅比今次的紅地氈裝扮實在有些失手，她身穿Chanel白色mini dress、黑色珠片褲現身，還佩戴了一條黑色的闊choker，整體造型有些多餘，如果摒棄長褲，相信會經驗不少。除了服裝之外，瑪歌羅比的妝容也比較暗淡，加上一頭披肩長髮，看上去有些精神不足，略顯老氣，但實際上，她才28歲。

其實瑪歌羅比擁有天鵝頸與平肩，完美的肩頸線對off-shoulder或者吊帶都駕輕就熟，但這套裝束不但沒有展示出她的優勢，反而弄巧成拙，甚至被網友封「康城最差衣著」，不過網友們也都為瑪歌羅比抱不平，「明明是女神，卻被搞到好似阿嬸」等，不知道造型師因何失手呢？

瑪歌羅比今次的紅地氈裝扮實在有些失手。（GettyImages）

紅地氈上瑪歌羅比的造型與私下的她似乎判若兩人。（Instagram@margotrobbie）

另一位主演狄高達芬寧以白色Armani Privé高定Tube Dress亮相，腰間配上黃色腰帶，梳起高高的髮髻，頸部用珠寶點綴，加上清新淡雅的妝容，宛如一位公主，可以說是整個紅地氈的最佳最佳衣著之一。