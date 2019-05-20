【康城影展】越南女星極少布戰鬥格現身紅地氈　被狠批像情趣內衣

第72屆康城影展日前正式開幕，一連12日的紅地氈上星光熠熠，眾星都盛裝打扮，絞盡腦汁突圍而出。有「越南第一美女」之前的越南女星鄧玉貞（Ngoc Trinh）於19日出席時卻引起不少爭議，以近乎全裸的透視裝行紅地氈，更有網民直斥造型極像情趣內衣。

鄧玉貞以噴血性感造型現身康城影展。（Getty Images）

鄧玉貞以一身黑色透視喱士長裙戰鬥格現身出席電影《隱秘的生活》（A Hidden Life）首映禮，不但胸口中門大開，亦大騷美背讓人「大飽眼福」。而她的裙擺只能稍稍覆蓋前及後方，只穿了C字褲真空上陣，再加上左右兩邊的開叉開到上小腹位置，一個轉身就能從裙擺側面一覽無遺，令看的人都不禁倒抽一口涼氣，尷尬萬分。

鄧玉貞的造型被狠批太裸露。（視覺中國）

雖然以大膽的性感打扮成功為她帶來不少關注度，不過卻引起不少人反感，認為她過分裸露，亦不太尊重場合。更有網民揶揄鄧玉貞簡直就像把情趣內衣穿上身一樣，覺得這個裝扮實在太低俗，令人難以理解。

鄧玉貞被指酷似昆凌和Angelababy。（鄧玉貞IG：@ngoctrinh89）

今年30歲的鄧玉貞是一名越南女演員兼模特兒，因外貌酷似昆凌和Angelababy而人氣急升，雪白無暇的皮膚甚至令她被封為「越南皮膚最好的女人」。她在2005年以16歲之齡參加越南超模大賽並奪「最佳上鏡獎」，在2011年參選國際越南小姐競選（Miss Vietnam International）並贏得冠軍，不過幾年前曾被爆出艷照事件，形象大跌。

她在2011年參選國際越南小姐競選（Miss Vietnam International）並贏得冠軍。（網上圖片）

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