【康城影展】桂綸鎂新戲演苦情妓女問鼎影后　曬黑減肥苦練武漢話

台灣女星桂綸鎂以《南方車站的聚會》有機會角逐康城影展主競賽單元的影后，該片也是競賽單元唯一入圍的華語片。她在當地時間18日和同劇演員胡歌、廖凡、萬茜及導演刁亦男步上首映會紅毯，一出場便受到影迷熱烈歡迎；該場除了有入圍「一種注目」單元的《灼人秘密》導演趙德胤、演員吳可熙、夏宇喬、宋芸樺前來，荷李活名導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）也帶着妻子來觀賞此片。

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桂綸鎂在片中飾演風塵女子，有口交借位畫面和強暴突破戲，表演更是層次細膩，她在首映會上提到，光是體驗武漢的生活及練語言就花了3個多月，但因為角色的心境，也讓她充滿不安定感，透露是個很大的挑戰。

而過往演出演電視劇受人矚目的胡歌也在短時間內曬黑、瘦身，也讓他從小螢幕躍上大螢幕，他坦言這不是首次有演戲的感覺：「電影這條路會堅定、堅持走下去。以前演的片，人物充滿自信，這次因為角色設定有不安定、不安全感，每天都很焦慮緊張。」就連走上紅毯之前，他的焦慮也不小於戲中，透露喝了幾口酒定驚。

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4位主演為了電影硬是練了一口道地武漢話，至於為什麼導演堅持要在武漢拍攝並講方言，刁亦男解釋，因為故事設定一定要找到一片湖，本來想去廣州拍攝，但因景觀不對，想到武漢是百湖之城，因而找上片中場景；確定場景後，發現當地的臨演不會講標準普通話，礙於協調性，主演們必須要有一致的腔調，才必須說方言。

「黑色電影具有強烈的風格並充滿張力，大陸發展到今天有很多問題，這些都成為黑色電影豐富培養土壤。片中所有人物都有困境，但每個角色面對困境都會找尋到屬於自己真正的自由。」 《南方車站的聚會》導演刁亦男

《南方車站的聚會》靈感來源於真實新聞事件，講述一個小偷在被追捕的過程中絕望地尋求救贖的故事，是刁亦男繼柏林金熊獎影片《白日焰火》之後的力作。有人問到，前後兩部皆是「黑色電影」。片中底層人物的故事，也都是真實存在，刁亦男雖挑戰內地敏感神經，但也表示，無論是非善惡、是黑是白強調信任跟道義。

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