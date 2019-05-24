【車保羅專訪】曾破產現職街市監督乜都要管：有大便都關我事！

俗語有云「馬死落地行」，人生總不會事事如意，但做人還是要堅強撐下去。車保羅曾經歷低潮期，炒散、做雜工、領綜援，甚至破產。做演員收入不穩定，沒工作真的可能連三餐溫飽都成問題。 現時車保羅正職在街市做監督，如今入圍台灣電影節的最佳男主角，上下班都得到很多街坊恭喜，他坦言：「我已經當自己贏了。」

車保羅現時在街市做監督，連街市範圍外的交通問題都要管，讓垃圾車順利清走垃圾。（梁碧玲攝）

淡出電視圈後曾做保安到醫院當雜工

車保羅入行近40年，2003年他約滿無綫後淡出電視圈，為了生計他當過保安、地盤搬石屎、跟班、在博愛醫院當雜工，「我甚至曾經破產，我很誠實不怕將這事告訴別人。」現在他正職在食環署外判的機構工作，在街市做監督返早更，「處理街市裡客戶的投訴，水喉、電力、渠道淤塞、冷氣、交通控制，甚至有小偷、扒手、老人失蹤等事件，都要幫忙解決。」車保羅笑指，總之跟警察有些分別，就是自己沒有槍，他又話管理一幢酒店，其實與管理一個街市是一模一樣。

萬一街市出現小偷、扒手，車保羅都要幫忙處理，他笑指自己跟警察的差別，就在於他沒有槍。（梁碧玲攝）

直指市民做公廁沒公德

而提到街市裡最常出現問題的，車保羅就話很可能是廁所，因為公廁是最多人用的地方，但用得很沒公德心，大家都不會呵護這個公家財產：「廁所有甚麼不對路的話，有大便都關我事，要找清潔人員趕快去處理一下。試過有次因為廁所裡面有太多『金』（糞便），我用索帶鎖起個廁所，他們都可以整爛個索帶繼續去。」車保羅透露，在這裡見過很多奇境，一個街市裏，公廁的毀壞程度可以很嚴重。

一個街市裏，最常出現問題的可能就是廁所，試過有次因為廁所裡面有太多『金』（糞便），他用索帶鎖起個廁所，但有人照樣衛進去用。（梁碧玲攝）

連警察都上前恭喜我

入行近40年，演過不少角色，即使你講不出他的名字，但都一定會認得車保羅的樣子。街市人來人往，車保羅都透露有很多人認得他，「連警察都跟我說恭喜，入圍最佳男主角，這件事已經夠值錢。除此之外，檔主、客人，很多人都跟我說，『男主角與我拍照可以嗎？』，我說還未是影帝呢！影相？來吧！」語談之間，都感受到車保羅有幾開心。

直至有大量朋友傳訊息恭喜他，車保羅才知道自己有獲提名台灣電影節的最佳男主角，他更表示自己一起初驚喜到以為已獲得影帝殊榮。

收到入圍短訊不敢信 車：係咪愚人節？！

憑《老人與狗》入圍第21屆台北電影節「台北電影獎」最佳男主角，車保羅話原本自己是不知情的，望到訊息時初時以為自己得獎成為影帝了。「我感到很驚奇，我晚上9時就睡覺，11點醒來發現為甚麼有這麼多的問候，『我做了男主角？』冇理由！係咪愚人節？！」當時他再看仔細一點，原來是有提名，入圍台灣電影節的獎項，之後他就忙着回覆朋友說多謝。

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行紅地氈成全球焦點 「光宗耀祖，要多謝媽媽！」

接着車保羅開始有點失眠，「我會怎樣應付？怎樣見人？再想一想，不要浪費氣力，睡覺吧，凌晨4點又要起身返工。」演出多年，能夠得到提名，車保羅表示已經很滿足，「過去台灣行紅地氈，已經贏了，不用一定要得獎，你行紅地氈，全世界的攝影機都向着你，別人都知道你是誰，我已經當贏了。就算陪跑也好，甚麼都好也不緊要。」

加上，車保羅指自己在台灣有很多好友，這次順便與朋友聚舊，就當去旅遊。「如果我真的是得獎的一個，第一件事就要多謝媽媽，因為媽媽剛離世不久，是她保佑我讓我光宗耀祖，之後就要多謝團隊。」