【車保羅專訪】曾被騙到日本拍色情電影　如拒絕老闆以壘球棍侍候

車保羅（Paul）憑作品《老人與狗》入圍第21屆台北電影節「台北電影獎」最佳男主角，消息一出，很多影迷及網民都為他感到高興，覺得他終於挨出頭來。 車保羅的演藝路一直很崎嶇，自1980年代入行，多年來一直是綠葉王，最常演的多數都是奸角、醜角。2003年他與無綫完約後，曾經因為沒有工作接，做過保安、雜工﹑跟班等等，生活艱苦甚至經歷破產，「我仲試過被騙到日本，拍了一部五級片！」

入行近40年，曾經無飯開要當雜工、跟班、地盤工等，生活艱苦，甚至經歷破產，但現時他有一份正職在街市當監督，下午收工後就是自己的天地。（梁碧玲攝）

演戲滿足感大過買隻名表鑽戒

車保羅，一個似曾相識的名字，當你看到他的樣子，就一定會記起這位演員。6呎3吋高，瘦長的臉型，走在街上已夠突出。不時被指長得似卡通人物，樣子特別，所以他的演藝路上經常都是演出搞笑、怪人或壞人等角色。「演戲是一個心癮，如果角色適合你，你入了戲，那種開心是凌駕於很多東西之上，那個滿足感大過買一隻名錶或鑽戒。但如果那個角色不適合你，你因為要開飯才去拍這部戲，你是不開心的。」



他入行近40年，拍過無數作品，但不說不知，原來他還拍過幾部三級片﹑四級片的色情電影。說到這，他就表示有時候人身在江湖，的確身不由己。

車保羅表示收工後，他有時會買食材回家給太太煮飯，有時候與孫仔玩，如果有工作接會去拍戲或拍廣告。（梁碧玲攝）

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拍色情電影竟由倉田保昭搭路？

「我都拍過4仔﹑5仔，不過現在好難找這些片出來了。」車保羅表示做這一行最緊要能屈能伸，有時候為了生計，即使你不喜歡的角色也要接，「我是被人騙的。大家都認識倉田保昭吧，他是以前成龍大哥很喜歡用的武打明星。」車保羅透露當時倉田保昭透過一個人來找他，「佢叫我去日本拍戲，名叫《功夫小子》，我覺得幾好啊，就決定過去。」這個人順理成章成為了他的經理人，與車保羅到了日本拍攝，車保羅憶述，起初拍的時候的確一切正常，就像是一般動作喜劇片一樣。」

車保羅憶述當年由倉田保昭搭路，到日本拍功夫喜劇片，名叫《功夫小子》，想不到最後原來是一部色情電影，相信連倉田老師都始料不及。（資料相片梁碧玲 攝）

拍到最後場戲突然有五個女士出現

「直至最後一天，一位化妝突然走來跟我說，我老闆今日給你五條女服侍你。」車保羅當時都不太相信，覺得很奇怪，怎料吃完飯之後，真的有五個女士出現。車保羅指當時他向現場人士問發生甚麼事，他們竟然說有場性愛戲要他拍攝，「I will not do it.（我不會做的。）」車保羅說。當時製片就叫老闆過去，老闆說：「聽聞你不想拍？」Paul承認：「是的，我講明是來拍喜劇﹑拍功夫片的，你無理由要我做這些事。」

車保羅憶述他曾經被騙去到日本拍色情電影。（梁碧玲攝）

老闆拿起壘球棍威脅他

老闆下一秒就舉起一支壘球棍，然後打落自己的腳，那支壘球棍就斷了，之後就問車保羅：「你覺得自己隻腳夠不夠這支壘球棍硬？」車保羅上前查看這支壘球棍，原來是真的，不是道具。「人在日本，你不能投訴，別人打你也可以說是意外，說你是被車撞也行。」最後他只好答應照拍照做。

到真正埋位，他堅持不用貼牛皮膠紙，更與在場人士打賭。（梁碧玲攝）

拍攝時拒絕貼牛皮膠紙

到真正埋位拍攝時，「他們叫我要貼牛皮膠紙，我說不用，我不會有生理反應（勃起）。他們不相信，『You are man.（你是男人。）』，有五個女人你一定會很大反應。」車保羅堅持自己不會因此而有生理反應，所以拒絕貼牛皮膠紙。

據知，演員如果要拍性愛戲，有時候演員們的性器官很可能會相當接近，故此會貼牛皮膠布或者包衛生巾，一來能防止感覺到對手的生理反應，同時保護演員。

起初拍攝一切正常，真的如事前所指是拍喜劇功夫片，怎料最後一日就突然被要求拍性愛戲份。（梁碧玲攝）

打賭100萬日元：「我不會勃起」

擾攘一輪之後，車保羅最後跟現場人士說：「不如我們打賭100萬日元，如果我拍攝時有生理反應（勃起），我的片酬你不用支付了；但如果我真的沒有勃起，你就要給我100萬日元。」所有劇組都在討論這件事，有人說：「賭不賭？他是男人來的，30幾歲，他一定會勃起。」結果，桌子上放了一大堆錢，車保羅表示還記得當時「拍得面紅耳赤，連妝都不用化，谷住呀嘛！我都覺得自己很可惡，拍攝完之後，我用一件裇衫，將桌上的錢都包起來，跟大家說多謝，就似打劫一樣。」

現時正職在街市工作：

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車保羅就笑指，拍攝之後的飯局上，有人讚他厲害，也有人質疑他：「你是否不舉的呢？你是太監？」車保羅指，這次相信是演藝生涯中，其中一件最深刻的事。而誤打誤撞拍下的這部戲，正正就是1986年的《玉蒲團》，是一部時裝電影。

而被問道他事後有沒有找倉田保昭先生算帳？車保羅就話：「事情已過去了，自己也算是贏了一筆錢，所以我覺得不需要追究了。」當然，倉田保昭有份搭路讓車保羅赴日拍功夫喜劇片，但最後演變成一部色情電影，相信連倉田老師都始料不及。