【復仇者聯盟4】Marvel隊長難相處？　貝兒娜森肢體語言泄玄機

對復仇者英雄們來說最恐怖的夢魘是甚麼？是魁隆嗎？怎麼可能！是跨國行銷宣傳才對。黑寡婦坦承《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的宣傳已經讓她快要得到創傷後症候群。緊湊的行程、隨時都要微笑、然後還要提防在記者連珠炮式的發問下，自己有沒有說漏嘴無限寶石的取得法。但是比這些連番轟炸的宣傳更恐怖的一件事，是有專家從你接受專訪的影片中，分析你的「肢體語言」：受害者正是號稱Marvel宇宙最強者的Marvel隊長（Captain Marvel）。

早前貝兒娜森接受《Entertainment Tonight》訪問被指耍大牌。（訪問截圖）

如果你以為Marvel電影宇宙（MCU）的每位演員，都會受到全世界粉絲的溫暖歡迎，那你就少算了貝兒娜森（Brie Larson）。今年才29歲的她，最強的能力不是來自詭族（Kree）的血液，而是她大無畏的發言態度。每個荷李活巨星其實也是人，也有他們自己的價值觀與政治取向，但是明星比一般人更懂得掩飾與偽裝，他們沒必要讓自己的信念妨礙自己的工作與形象。很可惜的是，貝兒娜森沒學會這件事，正如Marvel隊長義無反顧地背叛詭族帝國一般，貝兒娜森喜歡堂而皇之地表達自己的立場。

女力言論引攻擊

她反對媒體業乃至於整個荷李活全由白人男性掌控，她也反對影評只有白人男性的聲音，而她選擇在最公開的場合上（比如頒獎典禮）、還是最尷尬的時刻（《Marvel隊長》上映前後）發表這些言論，這讓貝兒娜森甚至遭遇了比電影中更密集的砲火。可是當《Marvel隊長》一上映，人們發現這個在預告裏都不笑的女英雄，在電影裏甚至連微笑的次數都數得出來。「連笑都不笑」成了最新攻擊貝兒娜森的武器──有則Twitter發文是這樣寫的：

貝兒娜森除了一張木頭臉之外還有別的表情嗎？

而她的反擊可不是笑笑而已：她貼出了一連串Marvel英雄全掛着詭異笑容的照片。

貝兒娜森於IG的限時動態上發布一連串改圖回應批評。（IG@Brie Larson）

但是現在，先把笑容擺一邊，YouTuber暨肢體語言專家Mandy O’Brien，要以「專業」的角度來批評貝兒娜森的肢體表現了。當然，在批評之前，也許你好奇有誰夠資格被稱為肢體語言專家，因為你讀的大學裏並沒有肢體語言系。而O’Brien的網站上大剌剌地寫着她的工作內容：教你如何從他人的肢體語言中辨別謊言。這看來是一門非常精深的學問，不禁讓人先質疑，她是否擁有能夠鐵口直斷別人在說謊的專業資格──比如曾經在FBI人格側寫部門工作過或是心理學系專科訓練。而她面對這些質疑，總是輕描淡寫地反應：

我經常被問到我是否有取得過哪些資格，但我得說，從來都沒有「肢體語言專業認證」。

為甚麼我們要先來質疑O’Brien？是因為她批評貝兒娜森的影片非常直接，非常赤裸裸地攻擊貝兒娜森。

O’Brien分析某段貝兒娜森、「戰爭機器」當哲度（Don Cheadle）與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）的訪談片段，指出貝兒娜森在對談過程中的肢體語言，暴露出她有強烈的支配欲與好勝心。

首先，當哲度與基斯咸士禾夫在訪談中呈現輕鬆態度時，貝兒娜森調整坐姿，並且將頭往上抬，O’Brien認為她試圖比這兩位男士看起來更高一點，加上她的肢體僵硬，代表她想要在氣勢上壓過其他兩位同事。

「我想她是真的想要讓自己看起來更強勢一點，我猜想她認為強勢就代表於別人會認同她。但是在現實中，服從才會讓你拓展友情圈，而盛氣凌人的強勢會適得其反。」這是O’Brien的專業建議。

O’Brien指貝兒娜森將頭往上抬代表她想要在氣勢上壓過其他兩位。（訪問截圖）

而且貝兒娜森還非常自豪地傳達她自己做特技的訊息，但O’Brien認為這只是在暴露自己不專業與不成熟的一面；O’Brien還指控貝兒娜森一直在對基斯咸士禾夫「拋媚眼」，因為貝兒娜森希望用這種獻媚方式，促使基斯咸士禾夫表示她很美而且大家都喜歡她。O’Brien半嘲諷地表示這種方式完全只有反效果，事實上她在影片開頭就指出，當哲度與基斯咸士禾夫的肢體語言已經明白表示，他們都覺得這個女人很噁心，無論貝兒娜森做甚麼，都無法彌補他們之間的鴻溝。O’Brien甚至認為，貝兒娜森也對這些男性沒有任何好感──O’Brien甚至罵了髒話來加強這些語氣。

這個輕推左右的動作被認為是強壓自己的意志到別人身上。（訪問截圖）

我貼出這段影片並非想為O’Brien增加點擊率，但你必須親眼看到她的形容，才能體會她的批評有多麼直接與強烈。這段近14分鐘的分析影片中，O’Brien可說有如Chitauri大軍蹂躪紐約一般毫不停歇，她的目標只有貝兒娜森，而她可沒打算休息。

貝兒娜森事後並未對此事有任何反應，但她的隊友看來可忍不住了：當哲度透過兩則發文表示他的立場。

妳應該來看看我現在的「肢體語言」在說甚麼……這是我聽過最荒謬的事情。 當哲度

當哲度順道解釋貝兒娜森看起來僵硬的原因，他表示：

貝兒娜森已經很努力在將她的馬尾固定在頭後面，因為她的髮型師一直進來調整她的馬尾。事實上她已經表達出她最大的容忍程度了，她很不簡單。」 當哲度

當哲度於《復仇者聯盟4：終局之戰》中扮演「戰爭機器」。（Getty Images）

O’Brien在沒有任何專業支持的情況下，做出這種評論自然可議。但你可以看到，這段影片仍然有高達2.7萬人按了讚。也許《Marvel隊長》裏那句台詞說的最好：「我不需要向任何人證明甚麼。」就算你真的是個難相處的傢伙，也不需要肢體語言專家來指指點點。更何況，該由誰來決定誰好不好相處？

別去煩這些已經被全球行程搞瘋的大明星，你可以說《Marvel隊長》不好看，你甚至也不須喜歡貝兒娜森，但是這種近乎人身攻擊的言論，可能讓你連社會正義戰士（Social justice warrior／SJW）都當不成，而只是一個無事生非的網民罷了。

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