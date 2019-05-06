【復仇者聯盟】外星貓Goose竟然係卵生？　獵奇產卵畫面嚇死人

早前《Marvel隊長》（Captain Marvel）的雙人組導演Anna Boden與Ryan K. Fleck透露了未來在Marvel電影宇宙（MCU）繼續看見外星貓「Goose」的可能性。

「Goose」看起來像貓，但實際上是個外星生物「瘋奇獸」。（劇照）

當《Marvel隊長》導演Anna Boden被問到從背景時代1995年到現在的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）這段期間，身為外星生物瘋奇獸（Flerken）的「Goose」都做了甚麼？沒想到導演直接回答：

牠準備好做媽媽了！ 《Marvel隊長》導演Anna Boden

象徵着未來我們有可能在電影中看見更多的「小Goose」。

不過「Goose」當媽媽是怎麼一回事呢？這個故事可以從Marvel漫畫中說起，原來在漫畫故事中銀河守護隊的火箭浣熊（Rocket Raccoon）一看就知道Marvel隊長這隻寵物根本不是貓，火箭浣熊立刻警告Carol Danvers牠是一隻危險的外星生物瘋奇獸，並想要立刻開槍殺了牠。沒想到火箭浣熊被愛貓的Carol Danvers給擋了下來，Marvel隊長還嘲諷牠也不過是隻浣熊。

火箭浣熊意圖開槍殺掉瘋奇獸「Goose」。（網上圖片）

獲得主人Marvel隊長庇護的貓咪樣子瘋奇獸，就像喵星人一樣驕傲囂張地離開火箭浣熊的面前，而仍然不死心的火箭浣熊則警告着牠：

我會盯着你！ 火箭浣熊

「Goose」像喵星人一樣驕傲囂張地離開。（網上圖片）

Marvel隊長是甚麼時候才發現火箭浣熊的話是真實的，她留在身邊的這個生物並不是一般的貓咪呢？在漫畫中正是下面這一個驚悚時刻，原來這隻貓咪樣子的瘋奇獸直接就在Carol Danvers的飛船上，大量生下了117個卵蛋，讓Marvel隊長傻眼。

「Goose」在Marvel隊長的飛船上產下117隻「貓蛋」。（網上圖片）

《Marvel隊長》導演Anna Boden表示「外星貓」Goose之後會成為媽媽，很有可能就是在指向Marvel隊長漫畫中這一段瘋奇獸的故事。這隻瘋奇獸將會繁殖出自己的後代，你是否也期待着能看見牠的孩子們呢？

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