【李兆基逝世】《食神》淺水灣奔跑惹人圍觀　田啟文︰佢冇理照跑

在電影內專演惡人角色的李兆基，於昨日不敵癌魔病逝，終年69歲。曾與基哥合作過的電影監製田啟文（田雞）得知消息後深感婉惜。回想合作點滴，他說最難忘是在《食神》入面，要求他跑沙灘一幕，「佢有問我會唔會俾人笑㗎？」田雞說。

這樣的李兆基，真的好難見到。（《食神》影片截圖）

身在內地的田雞，得知李兆基逝世的消息都感覺驚訝︰「多年來我都有跟基哥聯絡，知道他早前才結婚，還以為可以繼續開開心心生活下去，真的非常可惜。」

兩位在星輝旗下，合作過兩部電影，包括《食神》及《喜劇之王》，問到當中的難忘事，田雞不期然想起在《食神》內跑沙灘一幕。該場戲是講基哥初嚐瀨尿牛丸後，味蕾被衝擊得如在沙灘奔跑一樣寫意，於是要拍下這幻想一幕。

田啟文跟李兆基有多次合作，患病期間亦有保持聯絡。（《食神》影片截圖）

但原來這一幕是後加的，當時所有戲份已拍畢，要臨時請基哥出來補拍。「部戲已經拍完，我們才想到這個橋段，除了臨時叫基哥幫手，還要向其他人借攝影組在淺水灣拍。」要補拍不是問題，但要基哥打出肚皮拿住絲巾跑沙灘就有問題，當時基哥便質疑一句︰「會唔會俾人笑㗎？」

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由惡形惡相的基哥提問，實在少一點道行都招架不住，但田雞就淡定回應︰「不會吧！你就當自己是明星出場一樣。」就是這句，基哥放下心頭大石，投入演出。「然後他脫去衣服，打出肚皮露出條眼鏡蛇紋身，還裝得好享受般地跑，當時旁邊有很多人圍觀，但基哥好投入完全冇理會大家照跑，可見是位好專業的演員。」