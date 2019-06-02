【李兆基逝世】獲林嶺東賞識入行　《食神》一幕盡見獨門霸氣喜感

演員李兆基於今日（6月3日）黃昏時份因癌病逝世，享年69歲。80年代獲已故導演林嶺東賞識，參與電影演出，由於惡形惡相關係，基哥身前在電影中多飾演惡人角色。後期初嘗喜劇演繹，大獲好評，特別與周星馳合作的《食神》和《喜劇之王》尤為經典。

在《古惑仔》系列中基哥一角，既風趣又有霸氣。（《古惑仔》影片截圖）

80年代影壇有不少江湖及英雄電影，由於李兆基外形夠兇神惡煞，加上真人曾是社團中人，故多演黑社會角色，後來跟黃光亮、成奎安和何家駒等惡人齊名，人稱「香港影圈四大惡人」，可惜當中有三位惡人都相繼離逝，現只剩下黃光亮。

有情有義《古惑仔》基哥

要數李兆基的經典惡人角色，首選《古惑仔》系列中的基哥，雖然為人聲大夾惡，但是個重情重義的江湖人物，跟陳浩南、山雞等人同一陣線，往往是幾位有危機時出來相助。

基哥與雞姐一齊叫人講對白呢幕，真係堪稱經典。（《食神》影片截圖）

轉營喜劇《食神》一樣掂

黑社會電影熱潮轉淡，一眾惡形惡相的演員演出機會大減，但周星馳就睇中這群具特色的演員，從中發掘他們的喜感，尤以在《食神》中演繹鵝頭一角印象最深。其中兩幕至為經典，包括吃下瀨尿牛丸後不禁發情，在沙灘跳舞兼唸詩。

更經典是跟火雞姐（莫文蔚 飾）講數時，被史提芬周（周星馳飾）不斷騷擾，於是立即來個認聲大行動，一人一句︰「爭咩吖，溝埋嚟做瀨尿牛丸吖笨！」結果因為星爺聲太衰，再亂講都給出名「好耳」的基哥認出。

「牛肉嘅鮮，瀨尿蝦嘅甜」呢下爆發好精彩。（《食神》影片截圖）

《喜劇之王》收陀地

另外在《喜劇之王》亦有客串基哥一角，在關帝廟前收陀地，最爆笑是被甜筒輝彈了小基一下後，仍不敢輕舉妄動的表情，最為抵死。後來甜筒輝手持雙刀衝前亦不為所動又是本色演出。

基哥不時會展示他肚皮上的毒蛇紋身。（《喜劇之王》影片截圖）