007第25集拍攝立立亂！戲名未定、片廠爆炸、占士邦仲同導演嗌交

預計將是丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一部007電影的「Bond 25」，從籌拍以來就多災多難，前不久才傳他拍攝動作場面受傷、需要請假做手術，幸好不會延誤進度。劇組馬上又因一場爆破戲不慎將攝影棚的屋頂炸開，佈景的外圍也受到損壞，雖然場內沒有人員傳出受傷，卻有場外的工作人員被波及，又有救護車開進片場。

《BOND 25》劇組早前前往牙買加宣傳（Getty Images）

「Bond 25」目前檔期仍定在明年的4月8日上映，但從籌備到拍攝一路多波折，先是《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）金獎名導丹尼波爾（Danny Boyle）由於「創作理念不同」，在接手之後沒兩個月就掛冠求去，製片人Barbara Broccoli、Michael G. Wilson遊說了一堆導演，最後找上HBO好評影集《刑警雙雄》（True Detective）的Cary Fukunaga，他一直沒辦法拿出各方滿意的劇本，只能一邊選角一邊調整，直到4月底在牙買加召開開鏡記者會時，尚未公布片名，直到現在也還沒拍板定案，這在過去的占士邦片集中幾乎是從沒有過的現象。

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而年過半百、在Barbara重金利誘下才決定再度回歸的丹尼爾基克，對於電影的意見也很多，曾被狗仔攝影拍到在牙買加和Cary Fukunaga似乎有嚴重爭執，氣氛並不融洽。007片集主場景都在英國的松木片場（Pinewood Studios）搭建，甚至有一個專屬的攝影棚，這一回就是為了拍一場火球竄出的爆破戲發生意外，現場不但三度爆炸，還有工作人員受傷送院，恐怕又得暫時停擺。

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