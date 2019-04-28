【占士邦】第25集新邦女郎登場！　大反派是這位奧斯卡影帝…

預計明年4月初在全球上映的第25集007電影終於揭曉主要演員陣容，不同於之前幾集都在英國松木片廠的攝影棚舉行記者會，這一次導演Cary Joji Fukunaga、男主角Daniel Wroughton Craig、製片人Barbara Broccoli等齊聚James Bond原著小說作者Ian Fleming在牙買加的「黃金眼」別墅中宣布新的要角，回歸James Bond的本源，噱頭十足。

儘管正式片名仍未出爐，導演Cary Joji Fukunaga 親口宣布早先盛傳可望在片中扮演大反派的《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Said Malek）確定會參與此集的演出。Rami Said Malek儘管人尚在紐約，無法和其他人一起在「黃金眼」中聚集、面對全球觀眾，卻錄製了一段短片，表示自己保證將會讓James Bond在這集中不太好容易全身而退，讓人充滿期待。

雷米（Rami Said Malek）儘管人尚在紐約，無法和其他人一起在「黃金眼」中聚集、面對全球觀眾，卻錄製了一段短片，表示自己保證將會讓龐德在這集中不太好容易全身而退，讓人充滿期待。（截自Youtube）

扮演長官M、女秘書Moneypenny、武器專家Q、情報單位小組長、美國探員的Ralph Fiennes、Naomie Harris、Ben Whishaw、Rory Kinnear、Jeffrey Wright都會回歸，在上一集《鬼影帝國》中最後與占士邦一起遠走高飛的女主角Léa Seydoux也會再度登場，但因新一集又加入兩位重要女角，顯然她和占士邦的前途並不樂觀。新加入的Bond Lady有兩位，包括《銀翼殺手2049》演人工智慧立體投影Joi的古巴美女Ana de Armas，以及在《Captain Marvel》中扮演女主角閨密也是同袍的英國黑人女星Lashana Lynch。兩位新Bond Lady外，《魔法黑森林》中演與長髮姑娘配對王子的Billy Magnussen也參加了此片，據傳角色身分也會是情報員。

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