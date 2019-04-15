【金像獎2019】《無雙》橫掃惹爭議　莊文強︰我仲有向20部戲致敬

《無雙》在本屆金像獎一共獲得17項提名，最後更獲得7個獎項，可說是滿載而歸，成為本屆金像獎的大贏家，當中包括最佳電影。身為《無雙》的導演及編劇莊文強，更摘下最佳編劇及導演兩獎。 電影自推出以來，都備受爭議，最為觀眾詬病是有指創作上，跟荷里活舊作《非常嫌疑犯》有類近。早前莊文強參與亞洲電影大獎時，便接受《香港01》專訪，除說到自己的入行經歷，更講到《無雙》的創作由來，連網民的質疑都大方回應。

莊文強在頒獎禮未舉行前說最想奪得最佳攝影的獎項，皆因自己是編劇出身，一直被認定影像不夠突出，這次投放了很多心機進去，結果如願以償。（劉智源 攝）

諗過下半世教書

莊文強在1999年憑《失業皇帝》步入電影圈，今年亦是他入行的第二十年：「其實我開頭冇諗過入電影圈，嗰時我已經浪費咗五年時間喺呢行，做電視同時Part-time做電影，但嗰五年就冇乜收入，係剪過若干電影預告，拍過啲Making of，寫過啲劇本又冇人要，所以諗住讀個博士學位，以後可以教書，呃啲學生錢。」

可是在因緣際遇之下，莊文強還是步入了電影圈，工作接踵而來：「我辭咗份工之後就有橋，嘉禾總監莊麗珍小姐就叫我：有個劇本你過嚟幫下手啦，嗰套係《陽光警察》，幫幫下就俾隔籬嘅馬楚成導演搵我幫手做《東京攻略》，然後又被陳木勝導演知道我寫緊劇本，搵我去寫《特警新人類》，搞下搞下就到今日咁。」

莊文強一口氣贏得最佳編劇及導演，最後《無雙》更贏埋最佳電影，成為全晚大贏家。

莊文強以編劇的身份入行，2005年《情義我心知》開始兼任導演。（劉智源 攝）

兼任導演和編劇

在一部電影裡有導演和編劇雙重身份，莊文強說在處理上會比較方便：「其實導演同編劇係兩樣嘢，譬如好多時寫完劇本，未必一定實現到，導演就係要將文字變成現實。我自己又係編劇就好方便，譬如我做導演嘅時候要求個編劇改劇本，咁我就要求自己改，件事變咗易啲，唔使打電話。調返轉我係個編劇，我唔希望個導演亂咁改我個劇本時，同樣都係唔使打電話，自己同自己講就得。唔係話權唔權力，最緊要係方便！」

雙重身份除了有便利，在肩上的壓力也是兩倍：「如果自己兼任就有種我手寫我心嘅效果，啲嘢會直接啲，同埋贏同輸都冇得賴。好多時導演會賴編劇、有時編劇又會賴個導演，自己一個人就冇得賴。」自己要對電影的成績負責任。

《無雙》在香港累積票房3千萬、在中國大陸更獲得12.7億元人民幣的票房成績，以過億預算來說可謂非常可觀。（電影海報）

《無雙》的由來

原來《無雙》從劇本階段到在大屏幕上放映，一共花了九年時間，莊文強：「其實《無雙》個劇本出現喺2009年，嗰陣于冬先生第一個聽到，但呢個劇本喺當時係好敏感，原則上係過唔到內地審查，冇一個大嘅市場就冇大嘅資金去拍，就一直擱置咗。于東先生一直都鍥而不捨，所以期間我都冇乜四圍Sell過，直到幾年前過咗審。」

當問到如何請到兩位影帝級人馬同場鬥戲，莊文強笑說其實幸運成份居多：「現實係你嘅Budget有幾多，係睇你嘅Cast有幾大。我一開始搵咗Aaron（郭富城），Aaron好鍾意個劇本，佢經理人小美姐睇到劇本又發現原來我寫緊周潤發，佢就幫我約周潤發，發哥睇完又好鍾意便應承，我先能夠有呢個錢去拍，可以話係運氣造就成件事，運氣比重好大。」

莊文強這個名字是障礙

莊文強已是業內有名的電影人，有一定地位，當被問到是不是莊文強這個名字已經是一個品牌，不用太費力去找投資者、演員，他極力否認：「唔係話有個名就得，始終人哋嚟買嘢你都要有件貨。其實我個名係一個障礙，啲人一聽到我個名就會話：『俾個劇本嚟望下！』大家都知呢行啲人都唔睇劇本，就聽個導演講個故仔。我成日都問啲演員：『你哋係咪恰我有劇本？』個個都問我攞劇本又留難我一番。」

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《無雙》劇本爭議

看畢《無雙》，有些人卻從中看到了1995年美國電影《非常嫌疑犯》的影子，莊文強正面回應：「你話似《The Usual Suspects》（非常嫌疑犯）嘛？其實我去咗世界咁多地方，好多人都有提到呢個問題，但大家都唔覺得係一個咩問題，只有香港最覺得係一個問題，反而內地都不覺得係咩一回事。」

莊文強又補充說道：「我諗《無雙》劇本嘅時候好想做到好似一首歌咁嘅結構，嗰隻歌叫《K歌之王》，譬如你睇《無雙》，好多人話睇到《The Usual Suspects》，其實你仲睇唔睇到其他更多嘅電影喺裡頭？作為一個電影愛好者，處理呢個劇本嘅時候我係玩得好開心，裡面有超過20部戲，亦都係某啲鍾意《無雙》嘅影迷搵到到箇中樂趣。」

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莊文強稱自己的抽屜裡有十幾份劇本存貨，類型都不一樣，相信會為觀眾帶來驚喜。（劉智源攝）

被問到在自己的電影中投入其他電影的元素是致敬，還是看完電影後太喜歡自己也不為意重叠了想法，莊文強則回應：「兩樣都有，尤其是我係一個咁鍾意電影嘅人，有時候忍唔到手㗎！咁好玩！我成日都講《無雙》係我同電影之間一個好大嘅玩笑，但呢個幽默得我自己知，真係好失敗。」談到新的電影計劃，莊文強說：「梗係有啦，唔係食西北風咩？要搵食加嘛！你係創作人，梗係有故仔想同人講嘅！」又坦言日後會較集中於編劇工作。