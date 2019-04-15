【金像獎】莊文強為《無雙》演員失落獎項感可惜：導演係有責任

《無雙》昨日（14日）在金像獎上橫掃最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳攝影、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳剪接，共七個獎項，是為當晚的大贏家。導演莊文強在慶功場合分享他的心情：「好開心，拍戲有錢賺、有獎攞！」不過就重申拍電影並不是為了獎項：「一般嚟講我哋係唔會諗獎項，如果諗獎或者諗錢，係拍唔到好嘅電影。」

莊文強出席慶功場合，心情甚是興奮。（葉志明攝）

可惜《無雙》的演員都失落獎項，莊文強說：「當然有可惜啦，但因為有可惜先有再下次嘅進步空間。我覺得通常演員攞唔到獎都係同個導演有關，導演係有責任，希望下次俾機會我，再次帶佢哋上呢個舞台。」日前莊文強透露在17個入圍獎項中最希望得到最佳攝影的獎項，昨晚亦如願以償：「覺得自己有啲長進，成日都俾人話我哋啲戲嘅影像係比較平淡一啲，終於有一次影像可以凌厲啲，呢樣係我自己最開心。」

莊文強想繼續拍自己覺得好玩的電影，皆因自己都覺得不好玩，觀眾也會覺得沒趣。（葉志明攝）

就如他在得獎感言時所說：「《無雙》係香港電影！」莊文強一再強調接下來也會繼續拍香港電影：「因為我係香港人，其實而家都有啲其他地方嘅題材籌備近，外國同內地都有，原則上我都係拍港產片，希望將港產片帶出去（其他地區）。」