【作家的謊言】不止被女友暴打　張建聲啪排水丸日減15磅勁辛苦

張建聲（Justin）在首次出任聯合監製的新戲《作家的謊言：筆忠誘罪》中絕對稱得上是瞓身演出，除了增肥 20 磅扮作家「徐哲」，拍落水戲又撞崩牙外，其實他尚有幾幕戲搵身體嚟較飛，其中一場講述他被警方拉去問話，為了在外形上更頹廢，他就連食四日排水丸，令體重在一日之內輕了15磅。

樣殘兼減磅還未夠，飾演女警的Justin女友陳嘉莉（Kelly）更在戲中用書本打男友的頭，又推他心口，搞到坐在櫈上的 Justin 失重心跌低。Kelly事後覺得非常肉赤：「嗰日我都有提前到現場同導演度點做，我記得 Justin 嗰時係食緊排水丸比較虛弱，排位時同佢溝通，佢都好好，叫我用力去盡，畀我好做啲，因為佢食咗排水丸之後有一下係個頭撞落地，都覺得唔好意思，即刻扶佢，都關心佢嘅。」

陳嘉莉在新戲《作家的謊言：筆忠誘罪》中毆打男友張建聲。（劇照）

為求逼真 張建聲要Kelly不要手下留情

Justin表示確有提Kelly不用手下留情：「我哋有溝通過㗎，叫佢畀真力，因為地下係鋪地氈，自己受傷程度會減低啲同逼真啲，畫面上都好啲，嗰日大概拍咗五個 Take 度啦，初頭兩下落地都震一震個頭，但OK嘅。不過，好得意，幾個優先場大家睇到呢幕會笑，問返觀眾原來係笑戲入面有啲傻，啲Friend就笑我哋係戲假真做，真係攞嚟發洩下。」

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