【搖滾太空人】Elton John創英國同性婚姻歷史　搵代母誕兩名兒子

近日上映的電影《搖滾太空人》（Rocketman）講述英國傳奇男歌手Elton John的事跡，名成利就背後藏著的是深不見底的自卑及孤獨，還有渴望找到真愛的心。 花了大半生終於覓得至愛，但迎來美滿結局前，先經歷一段失敗的婚姻，又要抵受承認同性戀傾向的壓力，這條佈滿荊棘的情路，實在走得不易。

Elton John與錄音師Renate Blauel當年舉行盛大婚禮。（Getty Images）

電影講到Elton John正式入行前，已發現自己有同性戀傾向，但礙於世俗眼光及事業發展，一直未有公開性取向。60年代尾，Elton John曾與秘書Linda Woodrow訂婚，但最終沒有成為夫婦，這段經歷未有收錄在電影中。1976年，Elton John接受雜誌《Rolling Stone》訪問時「出櫃」，承認是雙性戀者；1984年情人節當日，他跟德國錄音師Renate Blauel結婚，但這段婚姻僅維持4年。

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經歷許多風風雨雨，Elton John找到一生至愛David Furnish。（Getty Images）

到1992年Elton John接受雜誌訪問時，表示身為同性戀者感到很自在，翌年更遇上一生中至愛。1993年Elton John跟從事廣告行業的David Furnish交往，二人愛得高調，2005年12月21日，英國通過《公民伴侶法2004》（Civil Partnerships Act 2004），Elton John跟David Furnish於當日立即登記，成為當地首對合法同性伴侶。到2014年3月，英國通過同性婚姻合法化後，兩人於同年12月21日舉行婚禮，並慶祝結合9周年紀念。

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看過《搖滾太空人》觀眾都知道，Elton John一直渴望家庭生活，自他跟David Furnish結合後，二人分別於2010年及2013年找代母誕下兩名兒子Zachary及Elijah，組成一家四口幸福家庭。代孕產子曾惹起不少爭議，2015年意大利著名時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）的同性戀設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana，公開指不能接受同性父母及人工受孕，令Elton John大感憤怒，在社交網站狠批兩人「你們的思想就像你們的設計一樣過時」，並抵制這個品牌。