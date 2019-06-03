俄版《搖滾太空人》大幅刪剪同性激情戲　Elton John公開批評

音樂人的生平近來成為熱門電影題材，去年改編自「皇后」合唱團傳奇的「波希米亞狂想曲」，全球賣破9億美元，今年該片監製Dexter Fletcher執導了以Elton John的人生為藍本的「搖滾太空人」，關於他同性戀的部分完全不避諱，也沒有略過他吸毒等的灰暗面，影評成績比「波希米亞狂想曲」更出色不少。但因為扮演Elton的「金牌特務」Taron Egerton和演他前經紀人兼愛人的「內政保鑣」英國男神Richard Madden的激情戲在俄羅斯全被剪光，Taron和Elton都忍不住公開批評，感到不滿。

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俄羅斯目前對於同性戀不支持，因此電影中出現兩個男性的性交場面，有關當局自然是全部剪光，根據俄羅斯記者的描述，Taron和Richard在片中的親吻、性愛、口交等等畫面被剪得一秒不剩，可是「不幸中的大幸」，這些段落全長約為5分鐘，並沒有對全片造成過大的損傷，雖然剪掉之後，段落不太順的感覺很明顯。

事實上，「搖滾太空人」在不少影評眼中比「波希米亞狂想曲」更出色的主因就在沒將主角的人生美化、以至於變得平板化，這些同性之間的親密片段絕對不能少，俄羅斯觀眾無法看到完整版。

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