奇洛李維斯長髮留鬚Look太型　吸引安祖蓮娜行「奶奶政策」倒追？

荷李活明星的戀情發展各方都關心，也永遠是八卦刊物的報導焦點。雖然畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚還未正式結案，法庭已判兩人恢復單身身分，因此《Star》以封面指安祖蓮娜睇中近來憑《殺神John Wick 3》翻紅的奇洛李維斯（Keanu Reeves） ，準備灑下情網。

為了跟奇哥有更多機會相處，甚至願意接拍Marvel最新大片《永恆族 The Eternals》（暫譯），因為奇哥被傳是主角人選之一。而在安祖蓮娜過往的情史中，有好幾位對象都是合作拍戲時結識，對於「假戲真做」非常拿手。不少男星都曾經在和她一起演戲後，都拜倒在她的石榴裙下。

《Star》指她兩年前剛好在奇哥母親居住的地區買屋，覺得彼此有很多共通點，且奇哥近留半長頭髮又留鬚，也是安祖蓮娜欣賞的那種性格派的外表。「Star」報導又指，奇哥的母親樂見兒子定下來，認為安祖蓮娜是不錯的選擇，只可惜她一見到奇哥就很緊張，連請他的母親幫忙撮合都不太敢。

按圖看奇洛李維斯在近作《殺神John Wick 3》的中長髮留鬚Look▼

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倘若奇哥與安祖蓮娜真的有緣分，萬千影迷也不一定會不樂見，然而這報導已經遭到奇哥公關否認，表示跟「Star」抗議過，這則故事不但全非事實，也沒有任何證據，一切只是「Star」胡亂捏造。尤其畢彼特與安祖蓮娜、珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）兩位前妻都是歐美八卦雜誌永遠不會放過的熱門人物，常常拿他們來作故事。

不久之前，《In Touch》也曾指珍妮花痛恨安祖蓮娜故意拖着不和畢佬徹底離異，讓他們復合遙遙無期，卻被曝二人離婚雖尚未正式生效，法律上都已恢復單身，可以合法追尋新戀情，且畢佬與珍妮花雙方至今都沒有承認復合，這報導的真實性非常低。

安祖蓮娜與畢彼特已此情不再（《緣海假期》2015劇照）

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