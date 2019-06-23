【廿二世紀殺人網絡】原導演或回歸執導第四集　主角非奇洛李維斯

導演查德史塔赫斯基早前在宣傳《殺神John Wick 3》時突然爆出影迷期待已久的消息，指《廿二世紀殺人網絡》系列導演華高斯基姐妹準備開拍第四集，雖然其後澄清只屬他個人猜測，但近日再有消息指，華高斯基姐妹正籌備新一集《廿二世紀殺人網絡》，連主角人選都有。

奇洛李維斯主演的《廿二世紀殺人網絡》系列電影絕對是經典電影之一。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

由華高斯基姐妹（The Wachowskis）執導、奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）系列電影，一直深受影迷喜愛。雖然一直有傳《廿二世紀殺人網絡》準備開拍第四集，連奇洛李維斯都非常贊成，還曾表示：「這將是一份禮物。我不會對此說不」，可是卻一直只聞樓梯響。然而，近日終於有新眉目。據了解，導演華高斯基姐妹正籌備一項名為「Project Ice Cream」的項目。雖然電影公司華納兄弟沒有確認有關消息，但網上盛傳這將會是《廿二世紀殺人網絡》續作。

有傳新《廿二世紀殺人網絡》會由高B佐敦擔正。（《黑豹》劇照）

據外國傳媒報導，新《廿二世紀殺人網絡》將會由《挑戰者1號》（Ready Player One）及《復仇者聯盟》（The Avengers）編劇Zak Penn創作故事，而且是一部前傳作品，講述年輕Morpheus的經歷，並由《黑豹》（Black Panther）男星米高B佐敦（Michael B. Jordan）主演，預計在芝加哥開拍。

新《廿二世紀殺人網絡》有指是前傳故事，並以年輕的Morpheus為主。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

其實這不是首次傳出米高B佐敦將演出新《廿二世紀殺人網絡》，早在2017年便有相同消息流出，但當時導演人選並非華高斯基姐妹。至於皇牌奇洛李維斯亦曾表示有興趣再拍《廿二世紀殺人網絡》，而有傳他的唯一要求就是華高斯基姐妹執導。