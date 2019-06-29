【賭神】張敏演周潤發女人成賭片經典　被高義整死再慘遭姦屍

港產片經典中的經典《賭神》（1989），為香港電影掀起一片賭片熱潮，隨後的《賭聖》、《賭俠》更捧紅了周星馳、劉德華，甚至一眾配角吳孟達、龍方、單立文、大軍都一一成為集體回憶。周潤發演的賭神固然是靈魂人物，而做賭神女人的張敏（角色名Janet）也同樣驚豔，可惜最後被龍方飾演的高義殺死，仲慘遭姦屍，慘不忍睹。由於《賭神》大熱，緊接的惡搞作《賭聖》便特意找來張敏飾演重要角色綺夢，成功將角色「起死回生」，並延續成賭片必備元素。

做賭神的女人，當然要永遠在身邊支持，出入大小賭局。（影片酨圖）

曾是亞視訓練班學員

張敏在《賭神》飾演高進太太Janet，當時仍屬新人的她，戲份不多，但曾於1988年憑電影《最佳女婿》，入圍當年一個名為「香港電影金龍獎」最有前途新人獎。其實張敏是出身自亞洲電視藝員訓練班，在1987年，未畢業已獲永盛電影公司老闆娘向太發掘，加盟永盛電影公司，而首部參與演出的公司作品就是《賭神》。

在《賭神》入面，可謂多情發展，既要講到高進受傷失憶，又要講高義跟賭王陳金城的詭計，還有刀仔劉德華的師徒結緣，所以張敏的戲份並不多。但因為氣質爆棚，短短幾幕已經在觀眾腦海留下深刻印象。而且她的鋪排是要引龍方飾演的高義出手。

張敏戲份不多，只有一些回憶片段。（影片截圖）

高義獸性大發 天網恢恢

身高賭神親細佬的高義，一直不甘在哥哥背後當跟班，更垂青阿嫂的美色，所以趁高進失蹤的時候，欲佔有阿嫂。為保貞操，Janet死不肯就範，結果被意外跌落樓慘死。不過對高義來說，已死的人也足以滿足其獸性，索性就地正法姦屍。以為神不知鬼不覺，但天網恢恢，一節未燒完的錄音帶，令高進得知細佬有古惑，於是將計就計送他一程。

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後期配音 李司棋為張敏獻聲

8、90年代的港產片，由於製作急趕以及未度好對白等原因，往往都未能作現場收音，要後期配音。而當年張敏一角就由曾奪「香港公主」，一代女神司棋姐李司棋代為獻聲。其中一句︰「你仲食朱古力，肥死你呀！」嬌氣十足，更成為高進隨後思念起太太的一句話。而細看製作名單，其實高義的配音都相當有來頭，就是TVB甘草王劉江老師，難怪咁有戲。