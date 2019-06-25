《賭俠大戰拉斯維加斯》勾引劉華成名　台灣美女林熙蕾靚絕港產片

王晶執導的《賭俠大戰拉斯維加斯》不知不覺已上映20周年，片中萬梓良飾演的「Peter朱」大爆抵死金句，成為影迷心目中的經典，另一亮點就要數當年剛到香港發展的林熙蕾。 戲中一幕脫衣色誘劉德華的場面，令影迷留下深刻印象，成為一代港產片女神，林熙蕾的演出，大家最記得哪一部？

林熙蕾在《賭俠大戰拉斯維加斯》脫衣色誘華仔，令她一脫成名。（電影截圖）

台灣美女在港產片舉足輕重，林青霞、王祖賢及舒淇等固然是表表者，雖然林熙蕾的事業發展及不上前者，但她塑造的清純性感形象，就迷倒萬千男士，成為90年代尾至2000年的港產片台灣美女代表。

林熙蕾來港發展前曾拍過性感寫真集。（寫真集封面）

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林熙蕾於90年代中在台灣拍電視劇出道，亦拍過性感寫真集，有次在台北參加派對時被王晶發掘，獲邀來港拍攝《千王之王2000》及《賭俠大戰拉斯維加斯》，之後數年專注在香港發展，拍下10多部港產片。由於外型出眾，加上王晶刻意打造，林熙蕾在《千王之王2000》便有性感演出，到《賭俠大戰拉斯維加斯》一場脫衣挑逗劉德華的場面，至今仍叫影迷津津樂道，往後林熙蕾的角色都大同小異，到2002年拍畢《變臉迷情》後，有好幾年都沒有來港拍戲，似乎已厭倦演花瓶。

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2006年，31歲的林熙蕾回歸港片出演《父子》，雖然與郭富城有大膽情慾場面，但演技及形象明顯趨向成熟接下來更成為杜琪峯的班底，參演《神探》、《鐵三角》及《文雀》。之後林熙蕾將事業重心放在內地，拍過幾部電影後，與成衣商人楊晨在2011年閃婚，婚後誕下兩名女兒，退出影圈專心相夫教子。

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當年林熙蕾曾與多名男星傳緋聞，包括F4成員朱孝天，以及被指是吳彥祖與Lisa S.之間的第三者，但她對私生活一直三緘其口，就算閃婚都沒有大鑼大鼓，有指她收0蚊禮金出嫁，婚後繼續保持低調，過幸福少奶幻生活。