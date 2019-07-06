《忍者龜》真身竟是肌肉猛男？《隱形情人》演Man爆拳手大騷身材

浪漫文藝片常常由俊男美女挑大樑，讓觀眾賞心悅目，能夠更進入浪漫的氣氛之中。即將上映的《隱形情人》（Above the Shadows），卻要講述一位大家視而不見、無法看到她的女孩，如何因緣際會讓一個壯碩的男子見得到她的樣子，彼此間也展開一段奇特的情緣。女主角Olivia Thirlby曾演過《No Strings Attached》，長得俏麗，但在《隱形情人》中刻意弄得憔悴，卻仍被「抱怨」：「這麼正的邊緣人，合理嗎？」

Olivia Thirlby飾演被眾人遺忘的「隱形女孩」，因為無人看見她，得以從事偷拍爆料的工作，偶然間卻被飾演綜合格鬥拳手的男主角Alan Ritchson看到，讓她重燃被世人看見的希望。新奇的題材與浪漫感人的故事情節，讓本片在今年的布魯克林電影節（BFF）首映後，一舉拿下觀眾票選獎。男主角Alan Ritchson，之前在《忍者龜》系列中皆以「Raph」的烏龜形象演出，今次終於有機會以「真面目」示人，大晒壯碩的肌肉，讓女Fans直呼「戀愛了！」

《忍者龜》的「真身」Alan Ritchson竟然是六舊腹肌猛男▼

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其實Alanrit Chson自出道以來大都走帥氣猛男路線，也曾經在《飢餓遊戲》系列中扮演第一區的「貢品」，當時就曾經讓人眼睛一亮。不過，由於在《忍者龜》電影中總是以「變種龜」的樣貌演出，這次總算因扮演格鬥拳手而「守得雲開」，可以大晒健壯體格，也讓女性觀眾再度看得口水直流。有網友興奮表示：「沒想到Raph本人這麼帥！」、「想摸大肌肌！」

除了有Man爆的裸身格鬥戲碼讓女Fans大飽眼福，Alan也在片中展現鐵漢柔情的一面，與「隱形女孩」Olivia Thirlby談起浪漫戀愛，甚至還有屋頂上的親熱床戲，浪漫唯美度破表。除了Olivia Thirlby外，Alan與《忍者龜》女主角Megan Fox也有感情對手戲，比之前合作時的互動更有睇頭。

按圖看《隱形情人》精彩劇照▼

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