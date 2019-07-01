王力宏IG分享一年半健身成果　瘋狂操肌原來只想得到她的關心！

王力宏（Leehom）與老婆李靚蕾結婚6年，婚姻生活美滿並育有三個子女，幸福羨煞旁人。近日Leehom在社交網站大方分享自己健身一年半的成果，更自爆原來自己苦練出六嚿腹肌只因想令老婆抬起頭看看他！

他稱自己以讓老婆抬頭望他為目標地健身，終於有成果，並成為內地版《Men's Health》7月號的封面人物。（王力宏IG：@wangleehom）

想知道激發Leehom下定決心努力健身的因由，就要由去年他曾經分享的一張自拍照開始講起，他當時赤裸上身，一手拿着手機對鏡自拍，當時已經有做gym習慣的他已經頗為大隻，不過坐在眼前的老婆竟然只顧住玩手機，完全當赤裸上身的Leehom透明，令他委屈大呻：「要練成怎樣老婆才會注意我？」

Leehom對於一年前老婆不抬頭看他的身材，到現在依然記在腦海中。（王力宏IG：@wangleehom）

近日Leehom為內地版《Men's Health》7月號拍攝封面，赤裸上身的他明顯比一年前壯了不少，胸肌、腹肌、手瓜的線條亦明顯了不少，可見他一年半來在自己的確下了不少苦功。Leehom透露自己一星期共健身6天，更是以讓老婆抬頭為目標：「你們覺得如何？要不要更大？還是已經太猛？你們覺得靚蕾回抬頭麼？」看來Leehom的確將老婆的一舉一動記在心上。

王力宏是出了名的「愛妻號」。（王力宏IG：@wangleehom）

Leehom努力求關注的表現，令不少網民捧腹大笑，佩服他這位「愛妻號」的毅力。房祖名、黑人（陳建州）、五月天阿信及韋禮安都紛紛留言大讚Leehom的健身成果，房祖名更加笑他現在「男女通吃」：「天啊，你絕對會吸引了更多熱愛肌肉的粉絲！女生和男生！」Leehom亦逗趣回應：「健身室見！」

房祖名笑指Leehom將會「男女通吃」。（王力宏IG：@wangleehom）

韋禮安、黑人（陳建州）及五月天阿信都紛紛留言大讚Leehom的健身成果。（王力宏IG：@wangleehom）

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