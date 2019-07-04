台灣band友「突變」爆肌男！　南拳媽媽張傑公開「操肌餐單」

第二代南拳媽媽成員張傑過去拿着結他自彈自唱、形象斯文，2010年離開團體後，專心轉做幕後，2012年發第二張專輯後許久未出現在螢光幕的他，竟然放下結他拿起啞鈴變肌肉猛男，日前更拿到台灣區自然組健美先生第二名，如此大轉變令人吃驚！

張傑表示開始密集健身快3年，無師自通獨自訓練，從早上9點開始到11點多結束，為了讓自己的健身時間規律，他固定早上7點會先起床吃早餐，消化完後展開一連串的訓練。

在飲食方面，訓練的這幾年不喝含糖飲料，也盡量不吃油炸、零食等，他提到健身的第1到2年還很瘦，所以為了增重強迫自己每天吃到5餐，「作息要盡量正常配合飲食，早上7點多第1餐、12點第2餐、16點第3餐、30分鐘後第4餐，晚上10點吃第5餐。」這樣的吃法持續到今年初。

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而他為了要參加健美比賽，今年農曆年後又更嚴格對自己做飲食把關，四月開始完全自己水煮，他分享：「每天吃約600到650克的雞胸肉，計算所有碳水、蛋白、脂肪。」他同時搭配一個禮拜6天訓練，在接近比賽的最後2個月從78公斤減到70公斤，體脂從15%減到9%，成果驚人。

至於為何會風格一轉，想成為肌肉猛男？他笑說：「起初只是希望運動健身讓自己健康一點，沒想到慢慢的持續累積成現在這樣，而我也很喜歡現在的自己，雖然很多人會說，為何一定要這麼自虐呢？ 我的想法是，其實健身是一種身心靈的挑戰、自律的挑戰，只是成果用肌肉呈獻，如果喜歡一件事就投入把自己喜歡的事做好，我現在就是把音樂做好，把健身做好這樣就夠忙了。」

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