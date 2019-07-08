【娃鬼回魂】真實版Chucky　女傭借受詛咒公仔殺害僱主

藍色眼睛、身穿工人褲的卓奇（Chucky）在1988年《娃鬼回魂》（Child's Play）首次登場後，可怕的造型一直讓影迷揮之不去。今年卓奇回歸大銀幕，為影迷帶來全新作品《娃鬼回魂：魅來世界》（Child's Play），趁這機會，跟大家分享真實版的Chucky。

《娃鬼回魂》在1988年首次登場，旋即變成影迷的恐懼。（《娃鬼回魂》劇照）

女傭疑不滿遭解僱 留下受詛咒的公仔

回到1906年，6歲小男孩Robert Eugene Otto，又稱Gene，與父母居住在佛羅里達州基韋斯特，家境非常富裕，並有傭人處理家頭細務。可是，父母對傭人非常嚴厲，要求傭人事事跟足他們的安排。然而，問題出現了，有指家中的傭人當時全部來自海地，她們有著與Gene一家不同的習俗。

某天，Gene的母親看到其中一名傭人在後院做儀式，當刻她認為她在施黑魔法。Gene的母親非常憤怒，不斷怒罵及羞辱該名傭人，最後還把她解僱。該名傭人沒有反駁，靜靜地離開。可是，Gene一家都不知道，原來該名傭人留下了一隻受咀咒的公仔在Gene家。

新一集《娃鬼回魂：魅來世界》中的Chucky，還利用現今科技。（《娃鬼回魂：魅來世界》劇照）

Robert跟Gene形影不離

Gene發現這隻公仔，覺得跟他長得非常相似，唯一不同的是眼睛的顏色，所以非常喜歡它。Gene還把這隻公仔命名為Robert。自此，兩人形影不離。起初都沒有不尋常的事發生，然而父母開始發現，當他們一起的時，總會聽到奇怪的聲音。而Gene曾對父母稱，Robert會把他的其他公仔肢解，並不斷拍打傢具。某天晚上，Gene突然尖叫，父母急忙衝進來，發覺房間的傢俱爛掉。當父母正想責罵Gene之際，躲在床下的Gene突然大叫是Robert做的。

消息傳出後，家中的傭人不斷離職。據了解，曾有鄰居指，當Gene一家外出時，曾見到一個貌似Robert的陌生男孩從窗看著他們。有指Gene一直都未能擺脫Robert，而父母死後，長大了的Gene與妻子回到大屋住，直到他在1974年離世。可是當時有指恐怖的Robert一直留在大屋內。

Gene（左）就是獲得Robert的主人翁。（Wikipedia圖片）

Robert試圖殺死10歲女孩

不久後，新住戶出現。當時一名10歲的小女孩在閣樓找到Robert。她都跟Gene一樣，把Robert當成她的朋友，並帶他四處走。一開始都沒有奇怪的事發生，但很快就有可怕的事出現。據了解，有指女孩的其他公仔跟Gene的公仔一樣會無故爛掉，好像被肢解一樣。直到某天晚上，女孩突然尖叫，父母趕至，女孩告訴父母Robert還試圖把她殺死。原來Robert不只一次想把小女孩殺死。據該名小女孩還指出，他們家的小狗慘遭Robert勒死。

Chucky殺人如麻，而靈感來源就是來自受詛咒的Robert公仔。（《娃鬼回魂：魅來世界》劇照）

直到1994年，Robert被收藏到佛羅里達州基韋斯特的藝術與歷史博物館，然而圍繞它的可怕事件仍沒有結束。據了解，由於Robert受到詛咒，所以有指它具有超自然的能力、可以移動、隨便改變面部表情，及發出可怕的笑聲。當它初來到博物館時，有職員指指電子設備出現故障，還見到Robert的表情及坐姿會不時轉變。