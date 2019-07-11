【反斗奇兵4】「巴斯光年」暗黑歷史　11歲喪父曾販毒險囚終身

在《反斗奇兵》（Toy Story）中聲演巴斯光年（Buzz Lightyear）的Tim Allen總能在大銀幕為影迷帶來歡樂，可是歡笑背後，原來他卻有一段黑暗及悲慘的過去，人生還差點一鋪清袋。

聲演巴斯光年的Tim Allen原來有悲痛的過去。（《反斗奇兵4》劇照）

現年66歲的Tim Allen是荷里活著名的喜劇演員，當中最為人熟悉的角色，必定是他在《反斗奇兵》（Toy Story）系列電影中聲演巴斯光年。雖然香港影迷未必有看英文版，但外國的觀眾對他的聲演必然印象深刻。Tim Allen生長在一個小康之家，與父母及四名兄弟住在科羅拉多。在五兄弟中，他排第三。直到1964年11月，一場車禍改變了Tim Allen的人生。據Tim指出，11歲那年，父親於車禍中被撞死，陷入傷心狀態的Tim Allen鑽牛角尖，認為如果他多向神禱告，父親或不會死亡。雖然如此，Tim Allen仍能成功考入西密歇根大學（Western Michigan University）修讀電台與電視製作課程，可是有指Tim Allen自從他的父親死後，便開始用酒精及毒品麻痺自己，而在大學時期更開始販賣毒品。

Tim Allen雖然成功為影迷帶來歡笑，但他的人生差點一鋪清袋。（《反斗奇兵4》劇照）

在1978年10月2日，25歲的Tim Allen在Kalamazoo/Battle Creek國際機場被探員搜出超過650克（約1.43磅）可卡因而被捕。據Tim Allen表示，當時他帶著1.5磅的可卡因，前往機場賣與一名叫Pifer作交易，那筆交易高達42,000美元。可是，Pifer原來是警方臥底，Tim Allen人贓並獲。當時密歇根州通過了美國最嚴厲的毒品「650-Lifer Law」法例，即凡搜獲任何人士藏有650克及以上的可卡因或海洛英，最高刑罰是判處終身監禁，不能假釋。當時已經認罪的Tim Allen向警方提供毒品來源而換取3-7年的刑期。最終Tim Allen判監5年，而他在1981年6月12日因在獄中表現良好而提早獲假釋，結束兩年零四個月的獄中生活。

Tim Allen入獄，被判5年監禁。（ Kalamazoo Sheriff's Department 圖片）

據Tim Allen指出，在審訊期間，他曾向法官Patrick McCauley許諾，希望未來能成為喜劇演員，而當時法官在判刑後，回應他指「希望你能成為一個非常成功的喜劇演員」。決心洗心革面的Tim Allen搬到洛杉磯，並在一間名為The Comedy Store做棟篤笑。經過10年的洗禮，Tim Allen獲ABC垂青，參演處境喜劇《Home Improvement》，並取得成功。

Tim Allen參演處境喜劇《Home Improvement》取得成功。（《Home Improvement》劇照）

意外獲《反斗奇兵》聲演機會

至於Tim Allen能聲演《反斗奇兵》中的巴斯光年，都是非常好運。據了解，《反斗奇兵》原本想找占基利（Jim Carrey）夥拍Paul Newman。可是兩位演員人工過高，於是改找Billy Crystal。可是Billy Crystal卻拒絕接演，之後再遇挫折，Chevy Chase也拒絕參演。最終，輾轉間落到Tim Allen手上。