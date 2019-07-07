【反斗奇兵4．影評】給成年人的哲理課　你還能忠於自己嗎？

【注意︰以下內容含劇透】

﻿由於台灣及內地都比香港早上畫，不少忠實影迷都專程到外先睹為快，筆者亦不例外，若果閣下不想「被劇透」，敬請速速離開本文。

小叉由垃圾變成玩具，從以引起身份認同的問題。（官方劇照）

今集最大驚喜，是以玩具擁有「自由意志」作為核心主題。胡迪跟巴斯戲中多次強調要傾聽自己內心聲音，而牧羊女回歸則由過往溫柔姑娘轉做型格不羈硬女子，她認為做玩具的不應該只留在主人的世界，想表達的是一個人經歷成長後，都要撫心自問，然後作出最忠於自己的選擇：安守本分還是走出舒適圈。這都不奇然讓人想起電視劇《西部世界》（Westworld），只不過是由機械人轉做玩具。

巴斯同樣陷入迷惘期，不斷在尋找內心的聲音。（官方劇照）

論自由意志，其實前三集都有輕輕提及，但今集因為牧羊女強悍回歸，批判胡迪牢固的價值觀，更突出此四字主題。頭三集的《反斗奇兵》，胡迪一直以來堅持作為玩具的最大價值就是陪伴主人，跟他們一起成長，甚至來到今集，一眾新舊角色都是堅守這個信念，以至反派設定都是被主人抛棄後性情大變，變成戲中奸角。

被遺棄但不放棄

但今集不同， 被主人拋棄的牧羊女，並無因此上演復仇戲碼，反而是披上斗篷流浪外闖， 在探究更大的世界之後，體會到玩具都可以創造自己人生。相比第二集和第三集的Stinky Pete和Lotso，牧羊女並非只沉醉於博物館遊客的讚美和立志向主人報復的企圖心，反而高舉自由意志的旗幟，散發女性獨立自主的魅力，相信絕大部份觀眾看完都會將牧羊女捧為最喜愛角色。

今集牧羊女一改溫文性格，變得強悍。（官方劇照）

這都是《反》一路以來最令人欣賞的地方 - 探討角色價值觀。只是今集挑戰更深層次 的自由意志，此非如前三集的訊息般簡單易明，明顯導演的目標是一眾陪伴動畫成長24年的成年人，透過窺探玩具的內心世界，去喚起觀眾更多關於成長後，自身對「自由」和「選擇」的反思。小朋友看得開心過癮刺激，又成功兼顧成年人的哲理課題，這正是彼思再一次展現其動畫界大師級的本領：高超動畫技術之外，有着深明哲理的劇本，兩者完美配合。

胡迪的婆媽就是成長後的你？

雖然在故事主題上比過往突破，但電影並非毫無挑剔之處。和性格獨立鮮明的牧羊女相比，今集對於反派Gabby Gabby的塑造比較平面，無上集Lotso的豐富層次，以致最後角色轉折來得生硬，幸好並沒有對整體故事有太大影響。另外胡迪今集則變得有點婆媽，無前三集般神采有火，可能跟觀眾一樣，大家都成長和經歷多了，做決定時多了點計算，往往拖泥帶水帶點婆媽。

胡迪過往幾集忠於主人，今集亦一樣，但好些決定都有點婆媽。（官方劇照）

論受歡迎程度或口碑上，《反4》未必及得上一集般多人喜愛，始終並非人人受得住結局的煽情安排（筆者暫且不劇透結局），但今集確是去除大家對其能否貫徹前三作般成功的疑惑，亦令筆者相信故事即使繼續發展下去，以彼思創作人員的功力，絕對值得期待。