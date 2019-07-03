【信用欺詐師JP】香港取景住劏房　長澤正美向黑幫大家姐埋手

「眼見未為真！」由長澤正美、東出昌大、小日向文世主演的電影版《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》，由日本騙到來香港，欺詐三人組這次又再出動「做世界」。 電影在日本上映時獲得觀眾好評，在不特別被看好的情況下，取得連續兩周票房No.1，觀眾個個笑住離場。首條預告近日釋出，可見幾位騙子扮街坊、住劏房，貼地之餘更非常有「港味」。

三大信用欺詐師，長澤正美、東出昌大、小日向文世由日本來到香港釣大魚。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

日劇《信用欺詐師JP》以「慾望」和「金錢」為主題，劇集內的欺詐三人組由長澤正美飾演的「達子」、東出昌大飾演的「少爺仔」，以及小日向文世飾演的「理查德」組成。三個人默契十足，準備到不同界別挑機，以多變燒腦的計謀設局，從黑心人手上騙取大額款項，間接地儆惡懲奸，似乎好有使命！

竹內結子飾演的香港黑幫大家姐，冷豔動人！（影片截圖）

電影在日本上映時大獲好評

日劇自播放後獲不錯好評，總收視高達15.1%，團隊突然決定開拍電影版，不但有電視劇原裝的欺詐三人組，更有竹內結子、三浦春馬以及江口洋介加入，齊齊來到香港取景，電影版的片名為《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》，電影在日本上映時獲得觀眾好評，取得連續兩周票房No.1，更衝破2百萬入場人次。

+ 9 + 8 + 7

演員「騙子」的形象深入民心 無人信他們說話

女主角長澤正美一直是日本收視及票房保證，提到當時劇集播到第9集，劇組就宣佈要開拍電影版，當時可能因為他們「騙子」的形象太深入民心，根本無人相信這個消息。「在劇集播出第9集的時候宣佈開拍電影版，因為傳統上都會在大結局那一集才會宣佈，再加上劇集的主題是『欺詐』，那一刻有很多人都以為是我們欺騙觀眾，但其實那是真的！」

而長澤正美、三浦春馬等人在香港拍攝新戲時，也有趁機影靚相，更在IG貼出多張在香港拍下的照片，影得相當有感覺！

主角鏡頭下不一樣的香港

+ 2

來香港扮街坊住劏房 埋黑幫大家姐身騙取信任

而這次以搞笑「騙子」形象現身的她直言非常有趣：「設局的過程觀眾看起來可能好簡單，但其實局中局中局才是精妙之處！」電影改編自劇集，但也會忠於原著，三大信用欺詐師，長澤正美、東出昌大、小日向文世由日本來到香港釣大魚，「做世界」。但這次他們竟然一改豪華風格，住劏房、扮街坊，靠一個個騙局埋香港黑幫大家姐（竹內結子飾演）身，獲取她的的信任，繼而奪取價值連城的紫鑽石。而天才戀愛欺詐師就由三浦春馬飾演，目標一樣是爭奪巨鑽，而早前被騙走20億的黑幫大佬（江口洋介飾演），又會現身大報復，在香港混戰。電影將於7月25日在港上映。