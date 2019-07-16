【從前，有個荷里活】出道數十年　里安納度、畢彼特原來首次合作

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荷李活巨星畢彼特（Brad Pitt ）和里安納度狄卡比奧（ Leonardo DiCaprio）近日為了宣傳新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）合體，風塵僕僕宣傳。妙的是，兩大男神赫然發現各自出道數十年，竟然這次才是兩人首度在大銀幕合作。

《從前，有個荷里活》（Once Upon A Time in Hollywood）劇照（點圖放大）↓↓↓

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畢彼特（55歲）和里安納度（44歲）說，兩人沒合拍過電影，但是曾經先後演出過ABC電視網的情境喜劇《歡樂家庭》（Growing Pains）。里安納度演出的角色Luke Brower在1991至92年間出現，畢彼特在1987和1989客串過2個不同的角色。由於時間不湊巧，兩大男神未曾同時入鏡。

《從前，有個荷里活》是鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的第九部電影作品，香港訂於7月25日上映，比美國還早1天。

【圖輯】與無數巨星拍過對手戲，竟從未合作過？即重溫兩大男神有乜代表作！（點圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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