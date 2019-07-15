【復仇者4】羅拔唐尼片酬曝光　欲擺脫鐵甲奇俠：不想為角色服務

日前《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）再度上映，以增加7分鐘從未曝光的短片作招徠，務求超越《阿凡達》（Avatar）成為史上最高票房電影，截至今日（15日），兩片票房僅相差800萬美元。

電影大賣除了片商賺錢，連演員亦有花紅，飾演「鐵甲奇俠」（Iron Man）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr），被指收取2000萬美元片酬外，外加8%票房花紅，換言之合共可獲得7500萬美元（約5億8500萬港元）報酬，對比接拍第一集《鐵甲奇俠》只收50萬美元，足足漲了150倍。

羅拔唐尼在《復仇者聯盟4》的片酬加分紅高達7500萬美元。（電影劇照）

不止羅拔唐尼，一眾元老級復仇者的演員片酬都是天文數字，有指Marvel Studios在《復仇者4》將鐵甲奇俠賜死、其他角色淡出，以至《鐵甲奇俠4》計劃胎死腹中，都是因為片酬太高。此外，連負責為《銀河守護隊》角色「火箭浣熊」配音的畢利谷巴（Bradley Cooper），都可分得1%花紅，即約700萬美元，每位演員的薪酬都是天文數字。

重溫歷年鐵甲奇俠精彩畫面

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不過，羅拔唐尼對於鐵甲奇俠一角似乎已不太留戀，近日他接受外媒訪問時表示，希望觀眾將他與角色分割，「最初建構Tony Stark及MCU時，得到很不錯的成績，但亦開始有點偏差，在創作上與其他合作夥伴的關係上，在某一刻，他們看待我如寵物一般。」羅拔唐尼想起以前在演技課上學到的一個重點──要保持自我，跟角色要有一定距離，「我不是我的工作，我跟電影角色是分開的」。