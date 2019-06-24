【黑寡婦】女配角身份曝光　23歲Florence Pugh做施嘉莉接班人

Marvel女英雄「黑寡婦」的獨立電影現正拍攝得如火如荼，之前公布過23歲女星Florence Pugh出演女配角，而她的角色身份，亦隨著近日新一輯片場照流出而曝光，原來她就是第二代黑寡婦Yelena Belova。

Florence Pugh是否似施嘉莉就見人見智，但有指導演因其出色演出而選中她。（Getty Images、Florence Pugh Instagram）

Yelena Belova於1999年3月出版的《Inhumans #5》中首次出場，她跟「黑寡婦」Natasha Romanoff一樣，都是在俄羅斯「Red Room」中受訓的專業間諜及殺手，稱得上黑寡婦的師妹。Yelena曾被點名做第二代黑寡婦，奉命去殺死Natasha，後來二人化敵為友，成為合作伙伴，而Natasha亦教導對方，不要盲目地為國家效命，要尋找自身獨特之處及個性。

Yelena Belova是第二代黑寡婦。（Marvel Comics）

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後來Yelena加入神盾局與New Avengers一同行動，但因一次行動嚴重受傷而與上頭決裂，之後獲反派組織九頭蛇（HYDRA）招攬，一度與New Avengers對著幹，但任務失敗後被九頭蛇趕走。在Natasha死後，Yelena再次接任黑寡婦，主力追捕九頭蛇餘黨及其他惡名昭彰的軍人。

由於黑寡婦在《復仇者4》已死，有接班人都是合情合理。（電影劇照）

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雖然黑寡婦獨立電影是一部前傳故事，但安排Yelena Belova出場，或與MCU未來發展有關，原著漫畫中她是第二代黑寡婦，亦與New Avengers有關，這個系列牽涉到蜘蛛俠、《神奇四俠》（Fantastic Four）及《變種特攻》（X-Men），隨著元祖級復仇者聯盟成員淡出，新角色上場實在大勢所趨。