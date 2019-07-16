【掃毒2】劉德華吸引300粉絲撐場　三哥冇唱主題曲原來關古天樂事

《掃毒2天地對決》昨天（15日）舉行首映禮，一眾主演演員包括：劉德華、古天樂、苗僑偉（三哥），陳家樂、衛詩雅等出席。華仔和古仔的魅力便吸引了300多名粉絲到來撐場，當二人出場時歡呼聲極大，現場相當震撼。

古仔指這次這首主題曲他看見後非常喜歡，很感謝華仔的邀請。（葉兆康攝）

苗僑偉︰「古仔冇教我Mark抖氣位」

電影主題曲由華仔和古仔一起合唱，華仔透露古仔在唱歌和拍電影時大大不同，笑言他在唱歌時非常調皮，但亦有認真一面：「古仔喺歌詞紙度會Mark低抖氣位，我見到不知幾感動。真心㗎，佢做好哂功課。」在旁的三哥被問到為何不一起合唱，他直言自己不懂唱歌就別勉強︰「再者古仔又沒有教我Mark抖氣位。」古仔聽後立即回應：「下次交畀你唱，我幫你Mark抖氣位！」記者問到如果票房大收，古生可否唱Live？古仔一如以往立即拒絕。

古仔直言電影香港才剛剛上映，所以在慶祝方面等看看香港票房如何。（葉兆康攝）

電影在內地至今已大收10億票房，對有份投資的華仔來說一定是最開心的事，華仔笑言是大家的功勞，希望大家喜歡這部電影，但對於續集來說表示未知之數：「雖然老闆們都有要求開續集，但仲要睇劇本之後嘅發展。」

