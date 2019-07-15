【掃毒2】劉德華古天樂苗僑偉港鐵站對決　揸車衝埋落月台

由導演邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉、林嘉欣等主演，集齊影、視帝后陣容的《掃毒2天地對決》，劇組特意搭建出一比一中環地鐵站，原來這裡是三位男主角最後火拼的地點，連古仔與三哥苗僑偉都表示：「難以想像飛車槍戰可以喺地鐵站發生。」

監制兼主演的華仔對譏演很有信心。（《掃毒2天地對決》劇照）

炸紅隧後對導演好有信心

為了拍攝《掃毒2天地對決》，劇組特意搭建出一比一中環地鐵站，這個場景更會是三位男主角最後決一勝負之地，監制兼主演的華仔親歷《拆彈專家》炸紅隧後，則大表放心：「我好相信導演嘅功力係完全處理到。」

這場地鐵站三雄火拼的場口絕對是全戲焦點，三哥苗僑偉表示開工首日就開始進行拍攝，總共拍了十多日，他解釋：「因為劇組係依照實際嘅地鐵站尺寸，所以分為幾個部份，拍完撞爛咗就轉另一個景，而月台嘅拍攝又去翻實景中環站去拍，所以過程係好複雜。」

古天樂指出起初看到劇本，知道自己會在地鐵站飛車，都覺得有點懷疑。（《掃毒2天地對決》劇照）

「要揸架車衝入地鐵站，再衝落月台。」

而在拍攝前，就連古仔都對場景以及劇本感到懷疑，他透露戲中自己會在地鐵站飛車：「要揸架車衝入地鐵站，然後經過售票處，再衝落月台，成件事就咁聽都覺得好誇張。」華仔則表示經過之前的紅隧搭景後，已經覺得沒有其他場景導演是處理不到，他表示：「創作技術方面完全無問題，加上老闆大力支持，所有嘢都進行得好順利。」

劉德華、古天樂、苗僑偉將會在地鐵站作最後決戰。（《掃毒2天地對決》劇照）

平時去搭地鐵 如果有粉絲想合照係無任歡迎

回到實景中環站進行拍攝的當天，正好是三哥苗僑偉的殺青日。當三哥被問到實際的中環站與搭景的分別時，他表示其實分別不大，更笑說：「搭景就好似我平時去搭地鐵咁，如果大家要捕捉到我就比較難，不過合照當然係無任歡迎啦。」

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中環站搭景超級逼真

而古仔亦大讚：「地鐵站係日常可見，所以觀眾係會感覺到場景夠唔夠真。依家企喺呢個真嘅中環站，對比一下，就覺得個搭景好逼真。」整套戲拍攝了三個多月，三哥表示雖然這個暑假很熱，但過得好充實，他笑說：「最深感受就係可以同監制劉生講聲放心，任務完成，可以按時殺青！」電影將在七月十六日上映。