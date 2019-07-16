【大叔的愛劇場版】職場五角hehe戀！直男被四位男同事示愛點收科

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2018年4月播出的熱門電視劇《大叔的愛》（田中圭主演），也將迎來電影版《大叔的愛：愛情或死亡》，7月3日公開了新劇照。 （導演：瑠東東一郎，8月23日上映）

志尊淳扮演的山田正義，是個閃亮陽光正義的新人，和春田創一（田中圭飾演）同屬天空不動產第二營業部。公開劇照裏有正義和春田坐在搖晃的公交車上微笑的合影，也有黑澤部長（吉田鋼太郎飾演）飛撲春田懷裏的畫面，以及春田在牧凌太（林遣都飾演）的支撐下逃離火海等戲劇性場景。

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在《大叔的愛》劇情裏，田中扮演的單身普通職員春田，只喜歡女人，不料卻收到了兩位男性的告白，一個是公司後輩兼室友牧凌太，另一個是擁有一顆少女心的上司黑澤部長，從此春田進入了突如其來的令人恐慌的桃花期……故事由此展開。 2016年12月也播出了單集電視劇。

此次劇場版裏展開了前所未有的五角關係大混戰，空氣裏到處散發着愛的火花。澤村一樹扮演的狸穴迅在擔任天空不動產新項目主管之後，成為春田等一干人的強敵，該角色和志尊淳扮演的山田正義是首次登場。

《大叔的愛》劇場版於8月23日於日本上映。（《大叔的愛》劇場版海報）

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