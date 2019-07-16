【Bond 25】傳007將由《Captain Marvel》女星接任　開展新占士邦

有指《Bond 25》將會是英國男星丹尼爾‧基克（Daniel Craig）最後一部占士邦系列電影，近日有消息傳出黑人女星Lashana Lynch將接棒成為新一代007，即是說將有一位女特工取代占士邦。

丹尼爾‧基克曾強烈表示過自己不想再拍占士邦電影，相信《Bond 25》會是他的告別007之作。（007系列電影劇照）

根據英國媒體報道，飾演占士邦的英國演員丹尼爾‧基克曾表示將逐漸退出這個角色，外界曾猜測下一部同系列電影將由一位女星或黑人演員接棒，近日盛傳一名黑人女星將接過「007」代號，成為這第25部系列電影的主角。這位黑人女演員名叫Lashana Lynch，曾在《Captain Marvel》中出演Captain Marvel在地球的摯友Maria。

盛傳黑人女星Lashana Lynch將成為下一個007。（IG圖片／lashanalynch ）

有消息人士指，劇情講述占士邦已離開軍情六處（MI6），由Lashana Lynch所飾演的Nomi接收007特工編號，正在牙買加享受退休生活的占士邦被特務M召回，拯救一名被綁架的科學家。大家需要注意的是，Lashana Lynch不是「邦女郎」，她是特務007。

Daniel Craig 早前在拍攝一場動作戲時，意外滑倒導致腳踝受傷，必須休息一段時間。（視覺中國）

Lashana Lynch 現年31歲，是牙買加裔演員，出生於英國倫敦，早年以演BBC電視劇為主，因出演MCU電影《Captain Marvel》嶄露頭角，《Bond 25》是她演藝生涯的第五部電影。

現年51歲的丹尼爾‧基克自2006年起，出演第6代占士邦，在 2016 年《007：鬼影帝國》（Spectre）上映宣傳期間，曾用強烈的字眼，表達自己不想再拍攝占士邦電影，他在當時接受英國雜誌 Time Out 的訪問時表示：「我情願敲碎玻璃割手腕（都不想再演下去），我已經做完我的事情了，接下來必須向前看。」不過他後來還是答應參演《Bond 25》。

Lashana Lynch 以演電視劇為主，銀幕經驗不多。（IG圖片／lashanalynch）

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