【Bond 25】007又出事！　激嬲元老級「最強女反派」當場劈炮辭演

預計將是英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一部占士邦電影的《Bond 25》多災多難，不但止直到現在還沒有正式定下片名，還陸續發生導演求去、男主角受傷、片廠爆炸等意外，製作單位堅稱不會拖延到明年4月初的檔期。而扮演大反派的奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek） 還被卡在劇集《駭客軍團》（Mr. Robot）的劇組內，遲遲無法正式向《Bond 25》報到。

原本一切已經不順利，英國媒體進一步揭露驚人大八卦，原來劇組早先已邀請到曾在羅渣摩亞（Roger Moore）於1985年最後一部007影片《鐵金剛之雷霆殺機》（A View to a Kill）中，飾演反派女殺手的黑人女星Grace Jones回歸客串，還出動星光大道紅地毯、盛大接待人員等陣仗「恭迎」Grace Jones回到占士邦電影在英國松木片廠慣常使用的攝影棚。眼看一切都順利，豈料她正要開工時，才發現自己的角色遠比認知中戲分要少得多，當場發老脾火速退出，讓製片單位大失預算。

按圖看Grace Jones於1985年《鐵金剛之雷霆殺機》精彩劇照▼

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Grace Jones曾在1980年代初大為走紅，她在1985年的《鐵金剛之雷霆殺機》雖非第一女主角，卻比第一女主角還搶戲，製片公司甚至設計了只有她與羅渣摩亞的海報來主打。她也公認是占士邦片史上最出色的女反派之一。不過，在該片結局中，她的角色被迫押送一顆炸彈離開，在知道陰謀首腦男友對她毫無真心後，她自願隨着炸彈一起同歸於盡。劇組如何讓她在《Bond 25》之中「起死回生」？本來是一大噱頭，現在卻再也沒辦法得知謎底。

30年前Grace Jones雖然紅，也是出了名的火爆脾氣，顯然她年過70、剽悍不減當年，仍然很容易暴走，使得風光回歸占士邦成為一場空。

Grace Jones曾在1980年代初大為走紅，她在1985年的《鐵金剛之雷霆殺機》雖非第一女主角，卻比第一女主角還搶戲，製片公司甚至設計了只有她與羅渣摩亞的海報來主打（《鐵金剛之雷霆殺機》官方宣傳海報）

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