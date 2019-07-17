【花椒之味】鄭秀文親自煮湯底　「平常喺屋企最鍾意煮呢樣！」

電影《花椒之味》，由於講到鄭秀文（Sammi）跟兩姊妹一齊經營火鍋店，所以經常要留在廚房演出，更有下廚畫面，幸好平時Sammi也時有下廚整返幾味，拍戲之時亦難不倒她。至於平時煮咩？問問Sammi先。

同父異母的三姊妹，一場喪禮令三人聚首。（《花椒之味》劇照）

戲中三姊妹，包括Sammi，以及來自台灣的賴雅妍，和內地的李曉峰，三位第一次合作，為培養出真感情，除私下有聯絡，導演也刻意將時間線安排順時序，希望拍出由初相認到建立出真感情的感覺。「三姊妹對父親的感情一直在轉變，當三個彼此陌生的人，知道彼此共同失去了同一位親人，應該給大家什麼樣的力量呢？」其中飾演細妹的李曉峰，便覺得今次最大收穫是認識了兩個好姐姐。「從第一次見面圍讀劇本之時，已發現這兩個姐姐性格也很隨和，知道一定是很容易相處的感覺。」

三姊妹在廚房這場戲，建立出深厚的感情。（影片截圖）

鄭秀文便強烈感受到大家都很喜歡自己戲中角色。「只消一兩天的合作，我已經感覺到大家互相建立出來的默契了。」至於下廚戲份，Sammi平常在家不時也有入廚房，最常煮的是八寶粥之類的健康食品。來自台灣的賴雅妍，則笑言覺得大家的相處跟戲裡的劇情幾乎一模一樣：「慢慢地我們都習慣有彼此的存在了，開始有種不捨分割的情感在裡面了。」

做家姐當然要保護兩個妹，包括要硬住頭皮負責打曱甴。（影片截圖）