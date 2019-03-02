湯告魯斯、畢彼特N年前拍《吸血迷情》種牙齒印　拉埋前妻落水？

湯告魯斯（Tom Cruise）與畢彼特（Brad Pit）25年前合作《吸血迷情》（Interview with the Vampire：The Vampire Chronicles），被傳在片場明爭暗鬥，Tom Cruise為了不願意在帥氣風采上被Brad Pitt比下去，特登着增高鞋，以免在身高上輸蝕，也很在意戲分或是表現空間會不會輸給對方。事隔多年，兩人對外維持良好互動，睇唔出有心結。不過，專門報導名人明星的Radar Online卻報導，湯告魯斯與畢彼特之間的較勁並沒有隨時間過去而淡化，大家心裡面仍然有牙齒印。

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近日預計由畢彼特主演的《地球末日戰2》（World War Z II）宣告再度停擺，他為這部戲努力了很久，雖然幾次有阻滯，接近落實計劃，卻仍無法順利開拍。反觀派拉蒙影業（Paramount Pictures）不願意通過《地球末日戰2》開拍，卻願意拍攝和上一集已經隔了30多年的《壯志凌雲2》（Top Gun 2），顯然對於畢彼特和湯告魯斯的票房號召力已經有了比較，湯告魯斯「薑還是老的辣」，據傳畢彼特對此不能接受，很不開心自己還沒辦法比得過湯告魯斯。加上以往曾經敲定湯告魯斯主演的《叛諜狂花》（Salt），最後換成安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演，畢彼特當年還與安祖蓮娜濃情蜜意，使湯告魯斯「厭烏及屋」，連帶也對畢彼特感到不滿。

不過專門反擊八卦的網站反擊，湯告魯斯當初是自己先退出《叛諜狂花》，主角才由男變女換成安祖蓮娜，她並沒「搶」他的角色，且《壯志凌雲》與《末日之戰》續集根本不相干，即便都在派拉蒙公司籌備，並不代表派拉蒙為了湯告魯斯擠掉畢彼特，「心結」之說根本是無稽之談。

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