【獅子王】網友建議「唔好假日晚帶小朋友睇」　原因引起網友共鳴

迪士尼動畫電影《獅子王》（The Lion King）的「真動物」版於上周五（19日）在美國上映後，首周末3日假期便收入1.85億美金（約億港元）票房，不止成為一周最高票房冠軍，還是史上在美加首映成績最佳的PG級（Parental Guidance Suggested）電影，同時刷新美國7月上映電影最高票房紀錄，而香港將於25日上映。

《獅子王》可謂是很多8、90後的童年回憶，當年在父母的陪同下觀看動畫版，現在帶著子女去重溫經典，別具意義。不過最近，有一位紐西蘭的網友在Facebook貼文，奉勸各位家長「千萬不要在假日夜晚帶小朋友入戲院看《獅子王》」，該文章隨即被多人分享，背後原因引起不少網友共鳴。

這位網友在文中吐露心聲：「拜託大家在白天的時候帶他們去看吧。五點過後是我們（成年人）的時間，我不敢保證在聽到你們小朋友開始發出不必要噪音時，會以充滿愛的態度叫他們『不要摧毀我同木法沙以及辛巴的共處時光』。」

該名網友的一番說話引起不少人共鳴。（Facebook截圖）

這段說話令不少網友都留言讚同，有人表示電影播出時，總會不停聽到小朋友向父母提問的聲音，或者有些會進出進入去廁所、換座位等等，影響觀賞，保持安靜是基本禮貌；也有網友認為這同家長有關，如果小朋友會吵鬧就不該帶去戲院等等。更有網友建議戲院建立分場制度，開放孩童入場時優先提醒，同時也設定某些時段僅限於大人觀賞。

雖然CG版《獅子王》與動畫版相差無幾，不過很多戲迷都表示，看的其實是回憶。（IMDb）

1994年，《獅子王》動畫版上映後，斬獲當年的全球票房冠軍，還被改編為百老匯音樂劇，當中的音樂更獲得奧斯卡金像獎最佳原創音樂，以及多個金球獎，在迪士尼動畫中的人氣同地位可見一斑。而25年後，在CG製成的「真人版」中，有頂級天后Beyoncé為Nala配音，更同歌神張學友隔空合唱《Can Yout Feel the Love Tonight》，話題十足。