【元朗黑夜】《古惑仔》漫畫神還原　當年電影版對白已經好警世

一直都以三合會為主題的連載漫畫《古惑仔》，由牛佬主編，以及一班漫畫家一起製作。近日，《古惑仔》漫畫在社交平台分享新一期漫畫封面，畫作可見一班身穿白衣的男子舉棍﹑手持鐵通向群眾毆打的畫面，這不難讓大家回想起7月21日晚上在元朗發生的一切。 而除了在漫畫上一直以社會事件作為創作的概念，由漫畫演變出來的電影《古惑仔》電影系列，其實也有不少啜核對白和情節在諷刺時弊，既反映當時社會狀況，甚至具警世的預視作用。

牛佬主編的《古惑仔》連載漫畫，作品一直有諷刺時弊，不時會反映為為社會上的各種問題。（古惑仔 Teddyboy/FB圖片）

牛佬主編的《古惑仔》一直有諷刺時弊，反映當時香港的各種社會問題。明天（25/7）出版的最新一集漫畫，就以「拯救金尊貴」為題，封面畫上有十多名白衣人士，手持鐵通向部分戴著頭盔、舉起雨傘的市民揮棍。這個場面逼真到不得了，不難讓讀者會聯想起7月21日，當晚在元朗西鐵站發生的市民及港鐵乘客無故被襲擊的事件。

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漫畫都要光復十八區

其實，漫畫《古惑仔》一直都有以香港社會事件等問題去創作，例如：近日都有以「反送中」示威衝突為背景，早前漫畫曾以「出嚟隻揪」等主題，加上配圖，就會讓人想起現實中發生過的事，警民衝突等問題。而在2014 年的雨傘運動時，《古惑仔》都曾以疑似紋身警察諷剌黑警，以主角陳浩南手持黃雨傘的畫作，表示支持當時的公民抗爭。除了封面，內容也有暗喻，因為故事發展到香港被台灣黑社會毒蛇幫入侵，並已潛伏18區。作為洪興的陳浩南當然要行最前，並已行動勢言要光復18區。

漫畫家牛佬都有以反送中示威衝突，作為創作的背景。（古惑仔 Teddyboy/FB圖片）

牛佬︰「警民衝突場面，百年難得一見」

而漫畫主編牛佬日前都有在網上貼文指，今期封面先主題，頗為特別，指出今期內容是描述近日「警民衝突」的經典場面，又指這情況在香港來說，真的是「百年難得一見」，所以近期的作品都「值得一眾老友記擁有留念」。就着最近的作品，香港01記者曾聯絡牛佬，希望了解更多其創作的想法，但暫時未有收到回覆。

電影系列《古惑仔》，由鄭伊健、陳小春、朱永棠、謝天華、林曉峰等人主演，當中也有不少情節提到香港的社會問題。（影片截圖）

蔣天養對陳浩南的一番話

而由漫畫《古惑仔》改編的香港電影系列《古惑仔》，由鄭伊健、陳小春、朱永棠、謝天華、林曉峰等人主演，其實不少情節、對白都相當近貼時事，有時候也會在戲中看到很多社會問題。例如在《98古惑仔之龍爭虎鬥》電影中，飾演黑幫大佬蔣天養的萬梓良，就對飾演陳浩南的鄭伊健說過一番話：「香港這地方，97回歸之後雖說是五十年不變，但他們蔣家樹大招風，他們在北京那邊已經盯上我們了。」蔣天養繼續說，「從前行古惑是靠體力，不是智慧。」但時代不同了，他提醒陳浩南「現在行古惑，也要用頭腦，跟京官打交道同樣要用腦。」