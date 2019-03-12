傳拍英文版《古惑仔》　經典對白直譯又出唔出得街？

今日有消息指，導演劉偉強將會開拍經典香港電影《古惑仔》的英文版，《古惑仔》系列幾乎紅遍亞洲，人人都知「浩南哥」，早前鄭伊健舉辦演唱會，再着返白色背心，粉絲都指「回憶即刻返晒嚟！」

香港經典電影之一《古惑仔》，見到鄭伊健都想叫佢做浩南哥。（網上圖片）

今早外媒傳出劉偉強跟美國電影公司Pulse Films已達成協議，由新版《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）的女監製Dimitra Tsingou擔任英文版《古惑仔》監製，傳聞言之鑿鑿，但其後劉偉強表示：「麻煩幫我澄清，無啲咁嘅事！」

劉偉強表示無啲咁嘅事！（資料圖片）

不過再翻看外媒報導時，應該是指會改編《古惑仔》原著漫畫，而不是翻拍電影《古惑仔》，照道理說大家應該仍有機會看到講英文的「古惑仔」，即時令人想起由「宇宙最強」、「丹爺」甄子丹所拍的真人版《Sleeping Dogs》啊！

不過根據漫畫來改編相估也同樣吸引。（網上圖片）

雖然劉偉強親證不會拍攝英文版《古惑仔》，但也引起了「古惑仔」迷議論紛紛，再次提起戲中的經典對白。就如「一人一支可樂，見一鑊打一鑊」、「銅鑼灣只有一個浩南，就是我陳浩南！」、「大佬點解你咁鍾意掉人落街？」、「放下屠刀立地信耶穌」、「做咗成年古惑仔都唔夠？做一日好仔都唔得？」、「Benz Brake（辦事不力）」等等，如果將其翻譯做英文又唔知有冇同樣效果呢？（雖然只是用Google Translate，但點都不夠Benz Brake直出夠晒貼地。）

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陳浩南個名最簡單譯做「Chan Haonan」。（網上圖片）

除了直譯經典對白外，戲中的人物的「朵」都幾搞笑，就好似「大天二」、「大頭仔」、「包皮」和「巢皮」等等。（點擊下圖睇譯名）

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