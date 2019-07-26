傳Marvel電影、電視部唔啱Key　制裁者、Jessica Jones系列難繼續

Marvel超級英雄電影席捲全球票房，今年《復仇者聯盟：終局之戰》又刷新全球影史賣座紀錄，更讓Marvel影業總裁Kevin Feige出席聖地牙哥動漫展時受到英雄般的歡呼，所有宣布項目都成為舉世矚目的焦點。然而，雖然Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）下一階段的大片包括《永恆族》（The Eternals）、《上氣》（Shang-chi）、《雷神奇俠4》（Thor 4）等都讓影迷超期待，卻也有人若有所失，因為Kevin Feige另外宣布的幾齣新劇，像是《洛基》（Loki）、《緋紅女巫與幻視》（The Vision and the Scarlet Witch）等，並沒有包括早前Marvel與Netflix合作的《夜魔俠》（Daredevil）、《Jessica Jones》等續篇，這幾齣已經被Netflix不續約的戲，不知道能否起死回生。

儘管Netflix的Marvel英雄劇像《夜魔俠》、《制裁者》等走寫實黑暗風，與大銀幕的電影風格差異不小，卻也都做出一些口碑、擁有死忠粉絲，無奈Marvel電影與電視主管間的門戶之見，令這些公仔箱裡的英雄難有機會被納入大銀幕電影之中（《制裁者》劇照）

儘管Netflix的Marvel英雄劇像《夜魔俠》、《制裁者》（The Punisher）等走寫實黑暗風，與大銀幕的電影風格差異不小，卻也都做出口碑，擁有一批死忠Fans。例如英雄們集結作戰的捍衛者聯盟，相等於復仇者聯盟的平民版，深受影迷喜愛，期待兩者能夠在電影中同場出現。無奈Marvel電影與電視主管間的門戶之見，令這些公仔箱裡的英雄難有機會被納入大銀幕電影之中，甚至在Kevin Feige的Marvel最新階段規劃裡也未聞風聲，至今未被納入MCU成員。

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但Fans不見得要完全放棄希望，因為一般認為Kevin Feige是在聖地牙哥動漫展故意留一手，依然有部分的新計劃會留到一個月後迪士尼自家影視博覽會D23上發表。可是「夜魔俠」等昔日Netflix Marvel英雄被點名再續的機率不算特別被看好，反而《神奇四俠》（Fantastic Four）或《變種特攻》（X-Men）重啟的消息極有可能屆時才公開。

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